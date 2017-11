Wendell entra na mira do Napoli após a lesão de Faouzi Ghoulam

Um dos destaques do Bayer Leverkusen, o lateral-esquerdo Wendell, de 24 anos, volta e meia tem seu nome ventilado no mercado de transferências do futebol europeu. O GloboEsporte.com apurou que o Napoli é um dos interessados, e que pessoas ligadas ao clube entraram em contrato com o staff do jogador para saber a possibilidade de uma negociação. O time italiano busca um substituto para o lateral Faouzi Ghoulam, que passou por uma cirurgia no joelho direito e não deve mais voltar aos gramados nesta temporada.





Apesar do interesse em Wendell, o Napoli não terá vida fácil para contratar o jogador do Bayer Leverkusen. O jornal "El Mundo Deportivo" publicou recentemente que o Barcelona também observa o brasileiro e pode fazer uma proposta para contratá-lo. O jogador também foi capa do diário "Marca" apontando um possível interesse do Real Madrid.





Revelado pelo Iraty, Wendell também passou por Londrina, Paraná e Grêmio antes de chegar ao Bayer Leverkusen em 2014. Na atual temporada, ele disputou 13 jogos, marcou dois gols e deu três assistências pelo time alemão, que ocupa a nona colocação na liga nacional com 16 pontos em 11 rodadas.





Wendell passou pela base da seleção brasileira, foi campeão do Torneio de Toulon Sub-21, em 2014, e chegou a fazer parte da equipe sub-23 antes da disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Mas uma lesão no tornozelo deixou o sonho olímpico distante. Tite também convocou o jogador para os jogos contra Bolívia e Venezuela, ambos pelas eliminatórias para a Copa, mas ele não entrou em campo.





