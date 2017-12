2017 é o ano mais democrático da história: 91 países foram ao pódio em Campeonatos Mundiais

O esporte olímpico é uma verdadeira aula de geografia. Claro que o domínio ainda é das nações mais poderosas do mundo, como Estados Unidos, China, Rússia, Grã Bretanha entre outros, mas é interesse ver que, em determinadas modalidades, quem manda são os pequenos. Países como Tanzânia, Gabão e Turcomenistão foram ao pódio em Campeonatos Mundiais de esportes olímpicos nesta temporada. Ao todo, 91 países conquistaram medalhas em Mundiais do ano de 2017, o maior número da história. Só como comparação, nos Jogos da Rio 2016, foram 86. Se pegarmos uma temporada sem Olimpíada, mas com Campeonatos Mundiais, como a de 2017, jamais tantos países levaram medalha.





O caso mais emblemático desta democracia olímpica, curiosamente, vem da Síria. O país, que está em guerra há mais de seis anos, é a terra natal de Majededdin Ghazal, bronze no salto em altura no Mundial de atletismo, disputado em Londres.





Níger, que tem o segundo pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo, conquistou uma medalha no Mundial de taekwondo. Abdoulrazak Issoufou foi campeão mundial na categoria 87kg. A Coreia do Norte, que está no centro de uma disputa política gigantesca em 2017, caiu, e muito, de desempenho, e fechou o ano com "apenas" duas medalhas, uma de prata (saltos ornamentais) e uma de bronze (luta olímpica).





Ainda há países que foram ao pódio em Campeonatos Mundiais de esportes olímpicos, mas não entraram na lista, por não se tratarem de categorias que são disputadas nos Jogos. No levantamento de peso, por exemplo, República Dominicana ganhou medalha em um peso que não está no programa olímpico. O mesmo aconteceu com a Nigéria na luta olímpica.





A Oimpíada de verão acontece de quatro em quatro anos. Tivemos os Jogos no ano passado, no Rio de Janeiro, e a próxima será em Tóquio 2020. Mas, e se a Olimpíada fosse em 2017? Juntei em um quadro de medalhas só, todos os pódios dos Campeonatos Mundiais de modalidades olímpicas, formando uma hipotética tabela.





Lista dos países que foram ao pódio em Campeonatos Mundiais





EUA, China, Rússia, Japão,França, Alemanha, Itália, Grã Bretanha, Austrália,Coreia do Sul,Holanda, Nova Zelândia, Cuba, Turquia, Quênia, Servia, Hungria, Suécia, Polônia, Brasil, Espanha, Rep.Tcheca, Colômbia, Canadá, Suíça, Geórgia, África do Sul, Mongólia, Irã, Belarus, Croácia, Romênia, Ucrânia, Azerbaijão, Dinamarca, Bélgica, Lituânia, Etiópia, Malásia, Grécia, Eslovênia, Tailândia, Cazaquistão, Uzbequistão, Taiwan, Noruega, Estônia , Eslováquia, Índia, Bahamas, Indonésia, Vietnã, Jamaica, Armênia, Chipre, Venezuela, Catar, Trinidad, Chile, Egito, Bermudas, Niger, Áustria, México, Equador, Costa do Marfim, Porto Rico, Tunísia, Turcomenistão, Israel, Letônia, Bulgária, Portugal, Bahamas, Coreia do Norte, Uganda, Marrocos, Burundi, Irlanda, Albânia, Hong Kong, Camarões, Kosovo, Quirquistão, Cingapura, Jordânia, Moldávia, Gabão, Tanzânia, Síria e Filipinas





Globo Esporte