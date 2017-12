América de Cali passa pelo Barranquilla e define semifinais do Campeonato Colombiano

(Foto: América de Cali/Divulgação)









A semifinal do Campeonato Colombiano está definida. Se Millonarios, Santa Fe e Tolima já estavam classificados, a noite do último domingo confirmou o América de Cali como o último semifinalista ao bater o Junior Barranquilla.





Confira abaixo um resumo dos confrontos das quartas de final:





Millonarios x La Equidad





Após empatarem por 1 a 1 no duelo de ida, o Millonarios recebeu a La Equidad dentro de casa na última quinta-feira e venceu por 2 a 1. Em duelo marcado por inúmeros cartões amarelos e uma expulsão, o time azul saiu de campo com a vitória. Os gols foram marcados por Andrés Cavidad e David Silva.





Santa Fé x Jaguares





Se no primeiro jogo as duas equipes não saíram do zero, o mesmo não pode dizer do encontro da volta. Apoiado pela torcida no El Campín, o Santa Fe não tomou conhecimento do rival e com gols de Hurtado, Morelo, Juan Valencia e Omar Pérez, venceu por 4 a 1.





Atlético Nacional x Tolima





No sábado, o poderoso Atlético Nacional ficou pelo caminho. Após perder a ida por 1 a 0, o time Verdolaga devolveu a derrota ao vencer por 2 a 1 e decidiu a vaga nos pênaltis. Apesar do apoio da torcida, o Nacional não se deu bem na marca da cal e o Tolima ganhou por 3 a 2.





Junior Barranquilla x América de Cali





Se na última segunda-feira os dois ficaram no 0 a 0, o encontro da volta no Metropolitano de Barranquilla foi mais agitado. O time da casa chegou a ficar duas vezes em vantagem, mas levou o gol de empate aos 42 da etapa final e decidiu a vaga nos pênaltis. Melhor para o América, que venceu por 4 a 2.





Como ficou:





Santa Fé x Tolima

América de Cali x Millonarios