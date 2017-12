André Santos revela conversas e abre as portas para o Figueira: "Recíproco"

André Santos negocia com o Figueirense para um possível retorno ao Brasil. Revelado pelo clube alvinegro como lateral, ele vem atuando como meia no Boluspor, da Turquia, onde deu três assistências e fez dois gols nas últimas rodadas do campeonato turco. Com passagens pela seleção brasileira, o atleta foi procurado pelo Figueira e espera voltar ao Orlando Scarpelli.





- Meu sonho sempre foi encerrar com a camisa do Figueirense. Eu fico muito feliz e o interesse é recíproco, porque voltar para a minha cidade, onde está minha família inteira, voltar para o clube que me projetou para o mundo inteiro, é uma felicidade imensa - disse.





Com 34 anos, André Santos defende o Boluspor, da Turquia. O último clube em que atuou no Brasil foi o Botafogo-SP, mas tem passagens por Flamengo, Corinthians, Arsenal e Fenerbahçe-TUR. Revelado pelo Figueira, contou que deseja encerrar a carreira em Florianópolis dentro de dois ou três anos.





- Conversei, tive reunião em Londres com o Cláudio (Honigman, investidor), falei com o Vernalha (Cláudio, investidor). Nossa conversa é bem direta. Tenho alguns objetivos quando parar de jogar, mas acredito que consigo jogar mais uns dois, três anos em alto nível, como estou jogando aqui na Turquia. Seria um sonho ajudar o Figueirense a voltar para a Série A, que é onde merece estar. O Figueirense tem toda a estrutura e eu espero fazer parte deste projeto, desta caminhada - finalizou.





Além de André Santos, o Figueirense tem conversas adiantadas com o volante Betinho, do Guarani, e o goleiro Agenor, do Sport. Em 2017, o clube flertou com a zona de rebaixamento da Série B, mas conseguiu escapar do descenso.





Globo Esporte