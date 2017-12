Após derrota no Mundial, Geromel vê dever cumprido: "Saímos orgulhosos"

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)









Logo após a derrota para o Real Madrid por 1 a 0, o zagueiro e capitão do Grêmio Pedro Geromel elogiou a atuação da equipe, que terminou como vice-campeã do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.





– Todo mundo fez o melhor. Os atacantes começavam o trabalho defensivo e por isso tive algum destaque. Infelizmente não levamos o título ao Brasil, mas saímos orgulhosos – ressaltou.





Geromel também falou sobre Cristiano Ronaldo, que fez o gol da vitória dos Merengues. Segundo o zagueiro, mais uma vez o craque português conseguiu ser decisivo.





– Ele decidiu mais uma vez. Fizemos tudo para anulá-lo, mas, infelizmente, não conseguimos – lamentou.





Com o resultado, o Grêmio volta para o Brasil já de férias. No dia 18 de janeiro, o time de Renato Gaúcho inicia a disputa do Gauchão, quando enfrenta o São Luiz, em Ijuí.





