Após três derrotas, Liga Sorocabana quer a recuperação e enfrenta Caxias pelo NBB

O começo foi bom, com duas vitórias seguidas. Mas após três resultados negativos, a Liga Sorocabana tentar retomar o caminho dos triunfos contra o Caxias do Sul, nesta segunda-feira, às 19h, no ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul. As equipes possuem exatamente a mesma campanha.





A LSB começou o campeonato com resultados positivos, batendo Basquete Cearense e Vitória no Gualbertão. Porém, o time já soma três derrotas no NBB, para Vasco, Botafogo, e Campo Mourão na última partida, em casa. Até o momento, foram cinco jogos disputados, com sete pontos conquistados. O time está em décimo colocado com 40% de aproveitamento.





Caxias do Sul também busca a recuperação. O time perdeu para o Flamengo por 79 a 69, só que jogando no RJ. A equipe caxiense está com os mesmos 40% de aproveitamento da Liga, mas ocupa a nona colocação no torneio pelos critérios de desepate.





