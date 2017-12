Após venda de Jô, Corinthians busca novo atacante no mercado sul-americano

Com a venda de Jô para o Nagoya Grampus, do Japão, o Corinthians já busca novas opções para ataque para a temporada 2018. A diretoria vê carência em opções no cenário nacional e procura atletas no futebol sul-americano.





Nos bastidores, um dos nomes que agrada o técnico Fábio Carille e comissão técnica é o do argentino Jonatham Calleri, de 24 anos, atualmente no Las Palmas, da Espanha. Por outro lado, ao saber da notícia, o pai do atacante postou nas redes sociais seu amor ao rival São Paulo, onde o filho atuou em 2016.





Outro nome que circula é o de Emmanuel Gigliotti, destaque do Independiente, da Argentina, e um dos responsáveis pelo título da Copa Sul-Americana em 2017. O Corinthians já fechou contrato com Júnior Dutra, que estava no Avaí, e negocia com o colombiano Tréllez, do Vitória.





O alvinegro também conta com Kazim e o jovem Carlinhos para esta posição.