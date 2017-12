Árbitro anula pênalti com ajuda do VAR, e Inter de Milão e Lazio ficam no 0 a 0

Depois de três derrotas seguidas, a Inter de Milão conseguiu ao menos um empate neste sábado, com boa ajuda do árbitro de vídeo. O juiz Gianluca Rocchi chegou a marcar pênalti para a Lazio, mas voltou atrás depois de rever o lance, e os adversários diretos por uma vaga no G-4 do Campeonato Italiano ficaram no 0 a 0 em Milão.





O lance aconteceu aos 15 da segunda etapa, quando Immobile cruzou, e a bola bateu na perna e depois no braço de Skriniar dentro da área. O árbitro marcou pênalti, mas reviu o lance no vídeo na lateral do campo e considerou que não houve intenção, mudando a decisão inicial.





Além do pênalti cancelado, a Inter de Milão também escapou das boas chances criadas pela Lazio no segundo tempo. Os anfitriões até obrigaram o goleiro Strakosha a fazer defesaça em chute de Perisic na primeira etapa, mas foram os visitantes que ameaçaram mais, com o brasileiro Felipe Anderson chutando para fora na melhor oportunidade, após cruzamento rasteiro a 10 minutos do fim.





Com o empate, a briga para ficar entre os quatro primeiros não se altera nessa rodada. A Inter é a terceira colocada, com 41 pontos, seguida da Roma, com 39, e da Lazio, que ocupa o quinto lugar, com 37 pontos. As duas equipes da capital italiana têm um jogo a menos do que os nerazzurri.





Globo Esporte