Arsenal vence o West Ham em casa e avança para a semifinal da Copa da Liga Inglesa

Deu sono, mas o Arsenal está nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, em mais uma tarde sem brilho, os Gunners venceram o West Ham por 1 a 0 em casa, o gol solitário marcado por Welbeck, e garantiu sua vaga na próxima fase da competição.





O gol marcado por Welbeck aos 41 minutos do primeiro tempo foi o primeiro chute do Arsenal na direção do gol. E saiu aos trancos e barrancos - qualquer semelhança com a temporada da equipe é mera coincidência. Debuchy deu de cabeça para dentro da área, e o atacante empurrou de canela para o fundo das redes.





A Copa da Liga Inglesa encontra-se na fase de quartas de final. O Arsenal e o Manchester City (que eliminou o Leicester nos pênalti) são as duas equipes garantidas nas semifinais até aqui. Na quarta, outros dois jogos definem os semifinalistas:





Chelsea x Bournemouth

Bristol City x Manchester United





O Arsenal volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Liverpool, às 17h45 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. No sábado, é a vez do West Ham receber o Newcastle em casa, às 13h.





