Barcelona prepara barca com cinco jogadores na janela de inverno, diz jornal

A janela de transferências do inverno europeu se aproxima, e o Barcelona se movimenta para negociar alguns jogadores, diminuir a folha salarial e abrir espaço no elenco para a chegada de reforços no mercado de verão. De acordo com o jornal "Sport", cinco nomes estão na "barca" catalã: Rafinha, Deulofeu, Aleix Vidal, Mascherano e Arda Turan.





Em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, o meia brasileiro Rafinha Alcântara pode ser emprestado ao Celta de Vigo, clube que já defendeu. Segundo a publicação, o jogador considera a transferência e acredita que pode brigar pelas últimas vagas na Seleção de Tite que disputará a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.





Mascherano será reforço do chinês Hebei Fortune, Deulofeu está na mira da Internazionale, e Aleix Vidal interessa a Atlético de Madrid e Sevilla.





Outro nome na lista de dispensa do Barcelona é o meia turco Arda Turan. Fora dos planos do técnico Ernesto Valverde, a transferência não é tão simples pelos valores envolvidos, principalmente o salário do jogador. Porém, o Besiktas segue tentando contratá-lo e pode oferecer € 5 milhões aos catalães.





Globo Esporte