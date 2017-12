Barcelona prepara ofensiva decisiva para ter Philippe Coutinho, diz jornal

O meia Philippe Coutinho deu show e marcou três gols nesta quarta-feira na goleada por 7 a 0 do Liverpool sobre o Spartak Moscou pela Liga dos Campeões. Nesta quinta-feira, o brasileiro voltou a ser destaque na imprensa catalã, e o jornal "El Mundo Deportivo" aponta que o Barcelona não trabalha com outra possibilidade que não seja contratá-lo em janeiro, no mercado de inverno da Europa.









Philippe Coutinho é tratado como prioridade no Barcelona desde a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. O Barcelona fez algumas propostas para o Liverpool no mercado de verão, todas recusadas. O jogador também solicitou ao clube inglês a transferência, mas também sem sucesso. Então, as partes tentam fechar acordo no meio da temporada, em janeiro.