Barea resolve, e Mavericks batem os Raptors, que caem para 2º no Leste

De um lado o líder da Conferência Leste. Do outro, o lanterna do Oeste. No papel, um dia tranquilo para o Toronto Raptors diante do Dallas Mavericks, certo? Errado. Com grande atuação do armador portorriquenho JJ Barea, os Mavericks bateram os Raptors por 98 a 93 e interromperam a série de seis vitórias seguidas da equipe de DeMar DeRozan. O baixinho Barea veio do banco para ser o herói da partida, inclusive com a cesta que determinou a vitória.





Com o resultado, o Toronto perdeu a nona partida e segue com 23 vitória na Conferência Leste. Porém, por aproveitamento, perdeu a liderança para o Boston Celtics. Já o Dallas, mesmo com a décima vitória, segue em último no Oeste com 25 derrotas até aqui.





Veio do banco e resolveu: JJ Barea foi o cara do jogo pelo Mavericks. A cada vez que entrava em quadra, incendiava a partida. Vindo do banco, ele terminou o duelo com 20 pontos, quatro assistências e três rebotes, ficando inclusive com a cesta que deu o triunfo ao seu time, quando infiltrou e foi para a bandeja nos segundos finais.





Teve a chance e não resolveu: Do outro lado, Serge Ibaka até terminou o jogo com um duplo-duplo de 12 pontos e 12 rebotes pelos Raptors, mas pecou no momento decisivo. Com o jogo em 96 a 93, no minuto final, ele teve a bola em suas mãos em dois ataques seguidos. Primeiro, não meteu bola de três. Depois, errou o tapinha e não trouxe a diferença para apenas um ponto.





Apagado: Líder e craque do Toronto, DeMar DeRozan teve um dia apagado. Em 23 minutos em quadra, fez apenas oito pontos, com cinco assistências. Seu parceiro Kyle Lowry foi melhor com 23 pontos, oito rebotes e seis assistências.





Veterano funciona: Dirk Nowitzki apareceu bem no Dallas. O pivô alemão terminou o jogo com 18 pontos e sete rebotes. Outro jogador que não decepcionou foi Harrison Barnes, fazendo jus ao salário. Ele terminou com 16 pontos e dez rebotes, um duplo-duplo.





Campanhas

Mavericks: 10V e 25D (15º no Oeste)

Raptors: 23V e 9D (2º no Leste)





Próximos jogos

Mavericks: Quarta-feira, contra o Indiana Pacers, fora de casa

Raptors: Quarta-feira, contra o Oklahoma City Thunder, fora de casa





Detroit vence, mas Reggie Jackson torce o tornozelo





O Detroit Pistons venceu o Indiana Pacers por 107 a 83, mas é impossível dizer que o dia foi apenas de boas notícias. Apesar do triunfo, a equipe tem com o que se preocupar. O armador Reggie Jackson deixou o confronto após torcer o tornozelo em lance esquisito. Os Pistons dominaram praticamente o jogo inteiro e anotaram 40 pontos apenas no primeiro quarto.





Troca de posições: com a vitória, os Pistons assumiram o quarto lugar do Indiana Pacers, que agora está em sexto, atrás também do Washington Wizards, todos na Conferência Leste. Os Pistons estão com 19 vitórias, mesmo número dos Pacers, mas perderam um jogo a menos.





Sempre ele: Andre Drummond foi o cara do jogo. O pivô anotou 21 pontos e pegou 18 rebotes para o Detroit Pistons. Tobias Harris também brilhou com 30 pontos e seis rebotes. Reggie Jackson, enquanto jogou, fez oito pontos e deu 13 assistências.





Campanhas

Pistons: 19V e 14D (4º no Leste)

Pacers: 19V e 15D (6º no Leste)





Próximos jogos

Pistons: Quinta-feira, contra o Orlando Magic, em casa

Pacers: Quarta-feira, contra o Dallas Mavericks, em casa





Heat supera o Magic no clássico da Flórida





Em mais um confronto entre os dois rivais do estado da Flórida, o Miami Heat recebeu o Orlando Magic e contou com grande arrancada no último quarto para vencer por 107 a 89. O resultado colocou o Heat novamente no grupo dos oito times que avançam aos playoffs na Conferência Leste. Já o Magic, que teve bom começo de temporada, segue em queda, com a nona derrota consecutiva - pior série negativa em andamento na NBA.





Destaque no Miami para mais uma atuação consistente de Josh Richardson, que liderou com 20 pontos e sete rebotes. Wayne Ellington anotou outros 18, enquanto Tyler Johnson contribuiu com 17 para o Heat. No Magic, foram 19 pontos para o armador Elfrid Payton.





Campanhas

Heat: 18v, 16d (8º do Leste)

Magic: 11v 24d (14º do Leste)





Próximos jogos

Heat: contra os Nets, sexta-feira (29/12), em Miami

Magic: contra os Pistons, quinta-feira (28/12), em Orlando





Bulls seguram os Bucks e voltam a vencer





O Chicago Bulls vem tentando mostrar que a reação do time neste mês de dezembro não é passageira. Após duas derrotas seguidas, o time foi até Milwaukee nesta terça e bateu o forte time dos Bucks por 115 a 106. Com isso, são oito vitórias nos últimos 10 jogos, após começar a temporada com apenas três triunfos nos primeiros 23 compromissos.





Mais uma vez, o principal nome dos Bulls com 24 pontos foi o espanhol Nikola Mirotic, que mudou a cara do time desde seu retorno de lesão. O armador Kris Dunn também teve grande atuação, com 20 pontos e 12 assistências, mas acabou expulso do jogo ao lado de Khris Middleton, dos Bucks, após confusão entre os dois na reta final. No Milwaukee, o cestinha foi o grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 28 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota.





Campanhas

Bucks: 17v, 15d (7º do Leste)

Bulls: 11v, 22d (13º do Leste)





Próximos jogos

Bucks: contra os Wolves, quinta-feira (28/12), em Milwaukee

Bulls: contra os Knicks, quarta-feira (27/12), em Chicago





