Botafogo faz oferta de renovação, e Jair decidirá entre clube carioca e Santos

Botafogo e Jair Ventura se reuniram na tarde desta quarta-feira. Em pauta, a permanência do treinador em 2018. Ainda não houve uma definição. No encontro, o clube apresentou proposta para o treinador, com reajuste salarial e um vínculo maior. Jair, que tem proposta do Santos, tomará a decisão.





No encontro, a proposta do clube paulista não entrou em pauta. "O assunto foi o Botafogo", disse um dirigente que participou do encontro. A bola agora está com treinador. A expectativa é que haja uma definição no máximo até sexta-feira.





O presidente Carlos Eduardo Pereira e o presidente eleito Nelson Mufarrej participaram do encontro, que durou algumas horas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mufarrej manifestou nesta quarta-feira que sua ideia é manter Jair Ventura até o fim de seu mandato, em 2020. Um vínculo longo é uma das armas do Botafogo na negociação.





O Santos acena com uma proposta de dois anos para Jair Ventura. Além de se acertar com o treinador, o clube paulista terá de pagar cerca de R$ 800 mil ao Botafogo para contar com o treinador em 2018. A diretoria santista já se dispôs a pagar o valor, mas ainda não procurou o clube carioca. O Alvinegro já decidiu que não aceitará o envolvimento de nenhum jogador como forma de compensação financeira.





