Botafogo-SP aguarda documentos para confirmar Wesley; Francis de malas prontas

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)









A diretoria do Botafogo espera anunciar nos próximos dias a renovação do empréstimo do atacante Wesley, de 21 anos, que pertence ao Coimbra-MG. Segundo o diretor de futebol Fernando Henrique Gelfuso, um acordo envolvendo atleta, clubes e empresários foi firmado, restando apenas o envio de documentos para formalizar a contratação.





Wesley teria um acordo com o Santos para 2018. Porém, a provável ausência de oportunidades no time principal do Peixe faz com que ele considere a permanência no Tricolor por mais um ano.





O jogador foi procurado pela reportagem do GloboEsporte.com, mas foi orientado a não falar sobre o assunto até que sua situação seja definida.





Como Wesley possui contrato com o Botafogo até o fim do ano, a diretoria tricolor deve concretizar a negociação no início de janeiro.





Mesmo na reserva, Wesley foi um dos destaques do Pantera no Paulista e na Série C - no Brasileiro, com seis gols, foi o artilheiro do time.





Francis de saída





O atacante Francis não seguirá no Botafogo. O clube enviou uma proposta ao Marítimo-POR, com a maior parte das despesas sendo paga pelo clube português, mas o assédio de outros times deve tirá-lo do Pantera.





A direção botafoguense dá como certa a transferência de Francis para o Novorizontino, também da Série A1 do Paulista. O jogador, porém, alega desconhecer seu futuro e aguardo o término do seu contrato com o Botafogo, no dia 31 de dezembro, para se pronunciar.





Globo Esporte