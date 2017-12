Brasil fica no Grupo E da Copa do Mundo e estreia contra a Suíça em Rostov

A Fifa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018. A Rússia, que estava no pote 1 por ser a anfitriã do torneio, ficou no Grupo A ao lado de Arábia Saudita, Egito e Uruguai. O jogo de abertura entre russos e sauditas, no dia 14, será em Moscou. A seleção brasileira caiu no Grupo E e faz sua estreia no dia 17 de junho em Rostov contra a Suíça. Depois pega a Costa Rica no dia 22 de junho, em São Petersburgo, e fecha a primeira fase contra a Sérvia em Moscou, dia 27 de junho.





Atual campeã do mundo, a Alemanha caiu no Grupo F ao lado de México, Suécia e Coreia do Sul. Os alemães podem enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para isso acontecer, basta que um fique em primeiro e outro em segundo em suas respectivas chaves.





A seleção da Argentina terá pela frente no Grupo D Islândia, Croácia e Nigéria. A estreia dos hermanos no Mundial da Rússia será contra a Islândia em Moscou, dia 16 de junho.





Quem apresentou e conduziu o sorteio dos grupos da Copa de 2018 foi o ex-jogador e ídolo inglês Gary Lineker. Ele teve a ajuda de outros astros do futebol para escolher as bolinhas nos potes: Cafu, Maradona, Diego Forlán, Fabio Cannavaro, Carles Puyol, Laurent Blanc, Gordon Banks e Nikita Simonyan.





O primeiro discurso na cerimônia foi do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, o líder russo garantiu que o país está de braços abertos para receber turistas e torcedores de todo o mundo.





- Nosso país pretende realizar a Copa no mais alto nível, para que os jogadores possam demonstrar sua maestria e verdadeiro futebol. Temos certeza que impressões inesquecíveis serão deixadas naqueles que vierem à Rússia. Verão não só os jogos, mas conhecerão a cultura russa, nossa história e natureza única. Também poderão sentir nossa alegria tradicional, ainda mais porque os jogos serão realizados em 11 cidades, e os fãs terão oportunidades de visitar as regiões do país. Sabemos receber nossos amigos - disse Putin.





A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Ao todo, 11 cidades receberão os jogos da competição. Moscou, a capital do país, terá dois estádios no torneio: o estádio do Spartak e o Luzhnik. Ele receberá sete jogos: a abertura e mais três na primeira fase, uma partida de oitavas de final, uma semifinal e a grande decisão.





Após o discurso de Vladimir Putin, Infantino teve a palavra. Lembrou que a preparação para o Mundial entrou na reta final e aproveitou para agradecer o empenho e dedicação dos russos na organização do evento de 2018:





- A tensão cresce, e se estamos hoje aqui, meu primeiro agradecimento vai para a Rússia, para o presidente Putin, o governo russo, todos os voluntários e todas as pessoas na Rússia, que trabalharam muito forte para nos trazer onde estamos, para que cheguemos em um novo estágio, mais próximo do torneio. Obrigado, Rússia!





Confira os grupos da Copa do Mundo de 2018





Grupo A:

Rússia

Arábia Saudita

Egito

Uruguai





Grupo B:

Portugal

Espanha

Marrocos

Irã





Grupo C:

França

Austrália

Peru

Dinamarca





Grupo D:

Argentina

Islândia

Croácia

Nigéria





Grupo E:

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia





Grupo F:

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul





Grupo G:

Bélgica

Panamá

Inglaterra

Tunísia





Grupo H:

Polônia

Senegal

Colômbia

Japão





Veja como foram as regras do sorteio





• Seleções de uma mesma confederação não podiam cair no mesmo grupo, fora as da Uefa (Europa)





• Cada chave teria que ter pelo menos uma e não mais do que duas equipes europeias





• O sorteio começou pelo pote 1





Globo Esporte