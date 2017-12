Brasil goleia o Peru e conquista o sexto título do ano nas areias de Quanzhou

O ano que começou com o título das Eliminatórias e passou pela conquista do pentacampeonato mundial nas Bahamas, terminou neste sábado com mais uma vitória e outra taça nas mãos. Nas areias de Quanzhou, na China, o Brasil arrasou o Peru, dominou completamente o rival e goleou por 11 a 0 para ficar com o título do Grand Prix Internacional. Com o triunfo, a seleção brasileira termina a temporada com seis troféus e a manutenção da invencibilidade, agora com 49 jogos seguidos sem perder. Contra Suíça e Peru, foram 21 gols marcados e apenas três sofridos.





- Fico feliz, a gente espera sempre dar o melhor nessas partidas. É importante, é a primeira vez na China, então sempre damos o nosso melhor para encerrar com chave de ouro. Procuramos sempre buscar o resultado, se der para dar espetáculo fazemos, e sempre é bom ensinar a eles um pouquinho como é que se faz - disse Fernando DDI após o jogo.





Os gols do Brasil foram marcados por Luquinhas (2x), José Lucas (2x), Bruno Xavier (2x), Bryan, Rafa Padilha, Fernando DDI e Lucão. Bruno Xavier, com seis gols, terminou a competição como artilheiro, com seis gols. O torneio na China, além de último compromisso de 2017, foi promovido pelos chineses para difundir o esporte no país e teve os brasileiros como embaixadores.





Duelo começa equilibrado, mas depois vira passeio





Ao contrário do duelo contra a Suíça, o jogo contra os peruanos começou mais equilibrado. O Brasil teve dificuldades nos primeiros cinco minutos e o duelo foi de muita marcação. Mas, aos seis minutos, Luquinhas começou a pavimentar a goleada fazendo 1 a 0. Ainda na primeira etapa, José Lucas fez outros dois gols, o último a dez segundos do fim, e colocou 3 a 0.





No segundo quarto, outros quatro gols da seleção brasileira. Rafinha, Bruno Xavier, Bryan e Fernando DDI anotaram um cada. Neste momento do jogo, os peruanos até tentavam o ataque, mas esbarravam na forte defesa da equipe de Gilberto Costa. Dominando, o Brasil terminou o segundo tempo com 7 a 0 e a vitória garantida.





Já no último período, foi hora do show. Mais quatro gols e duas pinturas. No primeiro deles, Bruno Xavier recebeu a bola na quina da área e deu um voleio com pouco ângulo. Golaço. Luquinhas na sequência fez o seu segundo, e Rafa Padilha marcou o seu primeiro. No fim, ainda sobrou tempo para Lucão receber no ataque, matar a bola no peito, e finalizar de virada no ângulo: 11 a 0.





Globo Esporte