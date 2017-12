Celtics perdem para o Jazz e veem Cavaliers se aproximarem no briga pelo Leste

A liderança da Conferência Leste continua com os Celtics. Porém, o time verde vê o Cleveland Cavaliers crescer a cada semana no retrovisor. A diferença entre os dois ficou ainda menor nesta sexta-feira, com mais uma derrota do Boston - a terceira nas últimas cinco partidas. Mesmo jogando em casa e com 33 pontos de Kyrie Irving, os Celtics não conseguiram segurar o Utah Jazz de Ricky Rubio e Donovon Mitchell e perderam por 107 a 95.





Foi a sétima derrota do Boston Celtics, que tem 24 vitórias na temporada e segue na ponta do Leste. Os Cavaliers, que venceram 16 dos últimos 17 compromissos, aparecem logo na sequência, com 21 vitórias e oito derrotas. O Toronto Raptors é o terceiro colocado, com campanha de 19-8.





Rubio pontuador: em uma rara noite em que finalizou mais do que passou a bola, o armador espanhol Ricky Rubio liderou o Jazz com 22 pontos. O calouro Mitchell manteve a boa fase e somou outros 17, além de nove assistências. Ex-Boston, Jonas Jerebko fez valer a "Lei do Ex" e também marcou 17 pontos para o Jazz, assim como Rodney Hood.





Nos Celtics, Al Horfordo foi o principal parceiro de Kyrie, com 21 pontos, sete assistências e seis rebotes. No entanto, apenas os dois alcançaram dois dígitos em pontuação e a forte defesa não conseguiu compensar o ataque pouco inspirado.





Festival de lesões: a vitória do Jazz se torna ainda mais impressionante com o fato de o time ter perdido os dois principais jogadores de garrafão por lesões. O francês Rudy Gobert levou uma trombada no joelho e deixou a quadra ainda nos primeiros minutos, enquanto Darrick Favors também saiu mais cedo com um corte no rosto. Os Celtics também tiveram uma baixa: o pivô alemão Daniel Theis sofreu forte bancada e deixou a quadra com o nariz sangrando ainda no primeiro tempo.





Campanhas

Celtics: 24v, 7d (1º do Leste)

Jazz: 14v, 15d (9º do Oeste)





Próximos jogos

Celtics: contra os Grizzlies, sábado (16/12), em Memphis

Jazz: contra os Cavs, sábado (16/12), em Cleveland





Bulls vencem a quinta seguida





É impressionante o que vem acontecendo com o Chicago Bulls. Após vencer apenas três dos primeiros 23 jogos da temporada, o time embalou e conquistou nesta sexta-feira a quinta vitória consecutiva, superando os Bucks, em Milwaukee: 115 a 109. Bobby Portis alcançou a maior pontuação da carreira e liderou os Bulls com 27 pontos, enquanto nos Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton anotaram 29 cada para os Bucks.





Campanhas

Bucks: 15v, 12d (4º do Leste)

Bulls: 8v, 20d (14º do Leste)





Próximos jogos

Bucks: contra os Rockets, sábado (16/12), em Houston

Bulls: contra os Sixers, segunda-feira (18/12), em Chicago





Raptors atropelam os Nets





Com mais um triplo-duplo de Kyle Lowry e DeMar DeRozan cestinha, o Toronto Raptors atropelou o Brooklyn Nets em casa por 120 a 87. Foram 31 pontos para DeRozan, enquanto Lowry terminou com 10 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. Nos Nets, destaque para os 22 pontos do recém-chegado Nik Stauskas.





Campanhas

Raptors: 19v, 8d (3º do Leste)

Nets: 11v, 17d (11º do Leste)





Próximos jogos

Raptors: contra os Kings, domingo (17/12), em Toronto

Nets: contra os Pacers, domingo (17/12), no Brooklyn





Grizzlies encerram sequência negativa





Jogando em casa, o Memphis Grizzlies encerrou série de cinco derrotas seguidas com triunfo apertado sobre o lanterna da temporada, Atlanta Hawks: 96 a 94. Destaque para os 22 pontos de Tyreke Evans. No Atlanta, foram 19 pontos para Kent Bazemore.





Campanhas

Grizzlies: 9v, 20d (13º do Oeste)

Hawks: 6v, 23d (15º do Leste)





Próximos jogos

Grizzlies: contra os Celtics, sábado (16/12), em Memphis

Hawks: contra o Heat, segunda-feira (18/12), em Atlanta





