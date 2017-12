Chelsea decide em 22 minutos e massacra o Stoke City com gol e boa atuação de Willian

O Chelsea fechou o ano com uma atuação animadora diante de seus torcedores. Com muita intensidade no começo do jogo, os Blues marcaram três vezes em 22 minutos e garantiram uma vitória tranquila diante do Stoke City, por 5 a 0, neste sábado, no Stamford Bridge. Rüdiger, Drinkwater, Pedro, Zappacosta e o brasileiro Willian - que foi titular e teve boa atuação - marcaram para os donos da casa.





Agora há seis jogos sem perder, o Chelsea chega à vice-liderança do Campeonato Inglês. Os Blues têm 45 pontos, um acima do Manchester United, que empatou neste sábado com o Southampton.





Reserva diante do Brighton, Willian voltou a receber uma chance como titular do Chelsea e aproveitou. O brasileiro foi um dos comandantes das ações ofensivas dos Blues na boa atuação deste sábado. Com muita movimentação, criou boas chances e deu a assistência para o primeiro gol do jogo, cruzando na medida para Rüdiger. No segundo tempo, sofreu e cobrou pênalti, coroando uma exibição destacada no Stamford Bridge.





O Chelsea conseguiu encaminhar sua vitória em apenas 22 minutos, apostando em muita intensidade no começo da partida, com marcação sob pressão e velocidade. O gol de Rüdiger após cobrança de escanteio e o chutaço de Drinkwater abriram caminho para que o ataque tivesse espaço para criar, deixando o Stoke recuado. Os 3 a 0 no placar deixaram a tarefa fácil para a etapa final, quando os visitantes seguiram sem criatividade, e os donos da casa mandaram no jogo, ampliando a diferença.





Globo Esporte