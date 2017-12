Com dois de Dybala, Juventus bate Verona e se mantém na cola do Napoli

(Foto: Alberto Lingria/Reuters)









Paulo Dybla está de volta. O argentino foi o destaque da vitória da Juventus por 3 a 1 contra o Hellas Verona neste sábado, fora de casa, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Italiano. O camisa 10 marcou dois gols no triunfo da Velha Senhora, que se manteve encostada no Napoli na briga pela liderança da competição.





A Juve abriu o placar com o francês Matuidi, aos 14 minutos da primeira etapa, após aproveitar rebote de chute de Higuaín. O Verona empatou aos 13 minutos do segundo tempo com o uruguaio Cáceres, ex-jogador do Alvinegro de Turim. O lateral roubou bola na intermediária e acertou um belo chute, que acabou no canto do goleiro Szczesny.





Entretanto, a partir da segunda metade da etapa complementar, Dybala acordou. Aos 26, o argentino aproveitou cruzamento rasteiro da direita do suíço Lichtsteiner e completou para as redes. Pouco depois, aos 32, o camisa 10 fez uma bela jogada individual pelo meio, levou para a perna direita e chutou da entrada da área, no canto do goleiro brasileiro Nicolas: 3 a 1.





Dybala ainda fez seu terceiro, o quarto da Juve, em cobrança de falta da direita direto para o gol, mas o juiz o anulou ao marcar impedimento de Higuaín, que participou do lance. O argentino, que não marcava pelo Campeonato Italiano há mais de um mês – ou quatro jogos –, chegou aos 14 gols e é o artilheiro da Juventus no torneio. Icardi, com 17, é o goleador máximo do torneio. Na temporada, Dybala tem 17 gols em 26 jogos.





A Juve chegou aos 47 pontos, um a menos que o líder Napoli. A Inter de Milão, terceira colocada, tem 41 pontos. A próxima rodada do Campeonato Italiano será disputada nos dias 5 e 6 de janeiro. A Juventus visita o Cagliari, no dia 6. O Verona encara o Napoli, em Nápoles, também no dia 6.





