Com dois gols de Vitinho, CSKA Moscou goleia e segue vice-líder na Rússia

Pouco depois do sorteio que definiu os grupos da Copa do Mundo do ano que vem, a bola rolou na cidade de Moscou. Não pelo Mundial, por enquanto, mas pelo Campeonato Russo. O CSKA Moscou de Vitinho atropelou o Tosno por 6 a 0, na VEB Arena, e continua na vice-liderança da competição. O brasileiro ex-Botafogo e Inter marcou duas vezes.





Vitinho fez os dois primeiros gols do jogo, aos 10 e 27 minutos. Ambos de pênalti. Com eles, o meia-atacante chegou a oito gols na temporada inteira - sete no Campeonato Russo e 1 na Liga dos Campeões. Vasin, Natcho, Golovin e Wernbloom completaram o passeio do CSKA.





Essa foi a quarta vitória consecutiva da equipe competição. Com 35 pontos, o CSKA está na vice-liderança, a quatro de distância do líder Lokomotiv Moscou. O Tosno, por sua vez, é apenas o 13º colocado, com 20 pontos.





O próximo compromisso da equipe de Vitinho é na Liga dos Campeões: na terça-feira, o CSKA encara o Manchester United, às 17h45 (de Brasília), em casa. No Campeonato Russo, a equipe volta a campo no outro domingo, dia 10, para enfrentar o Spartak Moscou fora de casa.





