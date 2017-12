Com mais de 20 competições em 2017, ribeirão-pretano se prepara para sua quarta São Silvestre

Reuvande disputou mais de 20 competições em 2017 (Foto: Reprodução/Facebook)

Desde 2009, Reuvande Araujo mudou completamente seu estilo de vida após o resultado de um teste físico. Com disposição e vontade de mudar, o atleta amador, hoje com 57 anos, é presença certa em corridas de curta e longa distância na região de Ribeirão Preto (SP). Sua dedicação rendeu corridas e medalhas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.





Em 2017, Reuvande disputará sua quarta São Silvestre e conta que segue a risca seus treinamentos, sempre acompanhado de um especialista. “Deve-se preparar corretamente, através de treinamento, seguir orientação de um profissional quando possível, ler muito a respeito, e acima de tudo, determinação durante a prova”, disse.





Este ano Reuvande, que trabalha como guarda de trânsito em Ribeirão, disputou mais de 20 competições com distâncias variadas entre 10 e 15 km. Para isso, realiza uma rotina de exercícios três vezes por semana e mantém uma alimentação saudável “Alimentos pesados atrapalham o treinamento. Busque ingerir carboidratos sempre, além de frutas".





O atleta amador fará uma viagem de ida e volta até São Paulo para a prova do dia 31 de dezembro. E explica as maiores dificuldades da competição. “Largada muito difícil, devido ao número de pessoas, subida do elevado Orlando Gurgel engana muita gente e a subida da Avenida Brigadeiro”, comenta.





E o atleta não para por aqui. Em 2018, deve ser presença garantida em sua quinta São Silvestre. E deixa uma dica para quem está se preparando para a prova. “Aproveite a São Silvestre para relaxar e interagir com pessoas de vários lugares e até países. É uma corrida que fecha um ciclo de treinamento do ano todo, então aproveite a festa”, completa.

Reuvande ao lado de Maria Zeferina Baldaia e Joaquim Mello (Foto: Reprodução/Facebook)