Com meio-gol de Alex Sandro, Juventus vence Olympiacos e avança

A Juventus venceu o Olympiacos por 2 a 0 nesta terça-feira, no Estádio Karaiskákis, na Grécia, e conseguiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Cuadrado anotou o primeiro gol, em bela jogada pela esquerda do lateral brasileiro Alex Sandro, que avançou em velocidade e cruzou rasteiro para ver o colombiano apenas completar. O italiano Bernardeschi fechou o placar no último minuto.





Com o resultado, a Juventus terminou a primeira fase com 11 pontos, em segundo do grupo D. O Barcelona, depois de vencer o Sporting por 2 a 0, no Camp Nou, ficou com a primeira posição com 14 pontos. O clube português, com sete, está eliminado, assim como o Olympiacos, que fica com apenas um pontinho.





Globo Esporte