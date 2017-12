Condenação de Marin nos EUA pressiona Fifa a banir Del Nero do futebol

(Foto: Bruno Domingos / Mowa Press)

A condenação de José Maria Marin pela Justiça dos Estados Unidos torna ainda mais complicada a situação de Marco Polo Del Nero na Fifa. O cartola já está suspenso provisoriamente, com base em documentos revelados durante o julgamento nos EUA. Del Nero afirma ser inocente - a íntegra da nota oficial do dirigente está publicada ao fim deste texto.





Independentemente da suspensão provisória, o que importa é a conclusão da investigação interna da Fifa, que pode resultar até em banimento definitivo de Del Nero do futebol. Por isso a condenação de Marin é tão importante para o futuro do presidente da CBF.





O que joga contra o cartola na Fifa:





É acusado dos mesmos crimes pelos quais Marin foi condenado;

Era o vice mais próximo de Marin entre 2012 e 2015, quando os crimes foram cometidos;

Sucedeu Marin como presidente, eleito pela chapa "Continuidade Administrativa";

Quando foi preso, Marin era vice de Del Nero e o primeiro na linha sucessória da CBF;

Seu nome foi citado em delações, planilhas, gravações e outros documentos;

Durante o julgamento, Del Nero e Marin foram identificados como "gêmeos siameses"





Dirigentes e ex-dirigentes da Fifa ouvidos pelo GloboEsporte.com avaliam como "praticamente certa" uma punição pesada ao presidente da CBF. Eles entendem que a condenação de Marin praticamente obriga a entidade a condenar Del Nero.





Enquanto durar o afastamento de Del Nero, a CBF será comandada por Antonio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, vice-presidente mais velho da entidade. O mandato de Del Nero vai até abril de 2019, e eleições podem ser convocadas a qualquer momento a partir de abril de 2018.









A defesa de Del Nero apresentou recurso ao Comitê de Apelação da Fifa, com o objetivo de derrubar a suspensão de 90 dias imposta a ele em 15 de dezembro. A resposta a essa apelação deve sair nas primeiras semanas de janeiro.





O presidente da CBF está no Brasil, país que não extradita seus cidadãos, e portanto está fora do alcance das decisões da justiça americana. Mas as acusações de fraude, lavagem de dinheiro e integrar uma organização criminosa permanecem pendentes.





Nota oficial de Marco Polo del Nero





Marco Polo del Nero reafirma sua posição já anteriormente externada no sentido de rejeitar com veemência qualquer acusação contra ele lançada, ressaltando que não é parte do processo em curso perante a justiça norte-americana e que as sentenças lá proferidas são de caráter individual. Ressalta ainda que apresentará sua defesa em momento próprio no procedimento administrativo instaurado pelo Comitê de Ética da Fifa.





Globo Esporte