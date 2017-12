Corinthians acerta renovação com patrocinador e busca máster para 2018

Cia do Terno não seguirá no uniforme do Corinthians para 2018 (Foto: Divulgação)









O Corinthians acertou a renovação de contrato com a Minds, escola de idiomas que patrocina o clube desde o começo deste ano. O novo vínculo, que ainda não foi assinado, terá duração até o fim de 2018.





A Minds seguirá estampando a sua marca na barra da manga da camisa do Timão, mas apenas em um dos lados – o departamento de marketing do clube negocia com outra empresa para o lado oposto.





Desta forma, o Corinthians começará 2018 com, pelo menos, quatro patrocinadores em seu uniforme: Foxlux (barra da camisa), Universidade Brasil (ombros) e Ultra (calção), além da Minds.





A Cia do Terno, que terminou o Campeonato Brasileiro como patrocinadora máster do clube, deixará a camisa alvinegra. O orçamento da empresa não permite pagar o que o Timão pede por um contrato de um ano, cerca de R$ 30 milhões.





Ciente disso, o departamento de marketing do Corinthians tem prospectado o mercado em busca de parceiros. Na semana passada, o clube realizou um evento para aproximadamente 300 pessoas, no qual divulgou resultados comerciais, apresentou estratégias e propostas a potenciais patrocinadores.





A Alcatel, fabricante de smartphones que estampava o seu logotipo nas costas do uniforme corintiano, ainda negocia a permanência para 2018.





A diretoria alvinegra celebra os resultados na área de marketing, apesar da falta de um patrocínio máster. Os cartolas lembram que o clube começou esta temporada apenas com a Caixa Econômica Federal como parceira e terminou com praticamente todo o uniforme "preenchido".





Globo Esporte