Corinthians discute contrato de cinco anos com Juninho Capixaba e aguarda o Bahia

(Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / E.C. Bahia)









O Corinthians está próximo de acertar a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. Alinhado com o Bahia, que pede três jogadores e mais uma compensação financeira, o Timão passou a negociar detalhes contratuais com o atleta.





Apostando no potencial do lateral de 20 anos, a diretoria corintiana discute com os representantes de Juninho um vínculo longo, de cinco anos. As conversas em relação a salários, luvas e premiações também estão avançadas.





Para que a transferência seja concretizada, porém, é necessário que o Bahia também se acerte com os atletas que receberá. O Corinthians concordou em ceder o goleiro Douglas, o lateral-esquerdo Moisés e o meia-atacante Marlone. O atacante colombiano Mendoza pode seguir no clube em 2018, mas sua negociação é conduzida paralelamente.





Marlone é o mais relutante em acertar com o Tricolor. Ciente de que não está nos planos do Timão, ele analisa outras propostas além da do Bahia.





O Corinthians quer Juninho Capixaba para a vaga de Guilherme Arana, vendido ao Sevilla, da Espanha. A diretoria alvinegra não descarta buscar mais um lateral-esquerdo para o próximo ano. Danilo Avelar, no Amiens, da França, é um dos nomes monitorados.





Terceiro lateral do Bahia no início do ano, Juninho superou as concorrências de Armero e Matheus Reis no decorrer da temporada. Embora não tenha marcado gols ou dado assistências, ele teve boas atuações e agradou ao técnico Fábio Carille. Foram 24 jogos no ano, sendo 17 na Série A.





Globo Esporte