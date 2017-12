Cruzeiro mostra recuperação, vence o Teerã e se mantém vivo no Mundial

(Foto: Reprodução / Cruzeiro)









Após uma estreia apagada, com direito a discussão entre o líbero Serginho e o ponteiro Leal, o Cruzeiro mostrou recuperação e venceu a primeira partida no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Nesta terça-feira, a equipe celeste venceu o Teerã, do Irã, por três a zero, com parciais de 25-23, 25-20 e 25-22. A partida foi válida pela segunda rodada do grupo A.





Com um passe bem ruim na derrota para o Civitanova-ITA, o Cruzeiro usou as 24 horas após o jogo de estreia para corrigir os erros apresentados. E deu certo. Com o passe na mão, Nico Uriarte conseguiu distribuir bem o jogo e botar seus atacantes para jogar e complicando a vida do time iraniano.





Aniversariante do dia, o central Isac foi peça importantíssima no primeiro set, deixando o Cruzeiro a frente nas duas paradas técnicas. No entanto, foi com grandes saques de Evandro que o time mineiro abriu 22 a 19, encaminhando a parcial e fechando logo depois por 25 a 23.





Com o primeiro set conquistado, o Cruzeiro se tranquilizou em quadra e o jogo passou a fluir melhor. A equipe celeste controlou as duas parciais seguintes. No segundo set, triunfo por 25 a 20, e no terceiro, vitória por 25 a 22, fechando o jogo em 3 a 0.





Na próxima partida, a última do Grupo A, o Cruzeiro precisa apenas de uma vitória sobre o Zaksa, da Polônia, para garantir uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Já eliminado, o Teerã enfrenta o Civitanova, que precisa de um ponto para ser primeiro colocado da chave.





RESULTADOS DA PRIMEIRA RODADA DO MUNDIAL DE CLUBES





Terça-feira, 12 de dezembro

Zaksa 3 x 2 Teerã

Zenit Kazan 3 x 0 Bolivar

Belchatow 3 x 0 Shangai

Cruzeiro 0 x 3 Civitanova





RESULTADOS DA SEGUNDA RODADA DO MUNDIAL DE CLUBES





Quarta-feira, 13 de dezembro

Zaksa 2 x 3 Civitanova

Zenit Kazan 3 x 0 Shangai

Teerã 0 x 3 Cruzeiro

Belchatow 3 x 1 Bolivar





JOGOS DA TERCEIRA RODADA DO MUNDIAL DE CLUBES





Quinta-feira, 14h30

Zaksa x Cruzeiro

Shangai x Bolivar





Quinta-feira, 17h30

Civitanova x Teerã

Belchatow x Zenit Kazan





Globo Esporte