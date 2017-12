Damião rechaça sondagens e se aproxima de acerto por renovação com o Inter

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)









Leandro Damião desembarcou em Porto Alegre no final de junho para dar nova cara ao Inter em sua campanha para retornar à elite do futebol brasileiro. E o protagonismo assumido com gols deve garantir uma permanência mais longeva no Beira-Rio. Após receber sondagem do Corinthians, o centroavante rechaçou qualquer possibilidade de deixar o Colorado para outra equipe no país. Em paralelo, a negociação para a prorrogação do vínculo de empréstimo com o Santos avança para um desfecho positivo.





Os dois clubes conduzem as tratativas para que o centroavante estenda seu contrato até o final de 2018 – quando também se encerra sua ligação com o Santos. O vínculo atual com o Colorado tem duração até a metade da temporada. De acordo com o que o GloboEsporte.com apurou, a negociação está próxima de um desfecho positivo.





A intenção do Peixe é chegar a uma composição que reduza seu prejuízo com a contratação do jogador, seja com alguma troca por outro atleta, seja com uma contrapartida financeira. O atacante foi comprado do próprio Inter em 2013 por R$ 42 milhões, com aporte do grupo de investidores Doyen Sports.





Pesam em favor do acordo entre Santos e Inter o desejo de Leandro Damião de permanecer no clube gaúcho a prioridade colorada de manter o atacante e cobrir qualquer outra propsota que chegue pelo atleta. Antes de sair de férias, o centroavante comunicou seu empresário, Vinicius Prates, que não pretende trocar o Colorado por outra equipe do país. Apenas uma proposta do exterior "para resolver a vida" seria capaz de seduzi-lo.





Damião retornou ao Inter para sua segunda passagem pelo clube em junho, ao lado de Camilo, como reforços para a disputa da Série B. E logo encaixou como referência do ataque da equipe de Guto Ferreira, a ponto de ser apontado por D'Alessandro como principal responsável por fazer a equipe engrenar até garantir o acesso. Ao todo, disputou 17 jogos com oito gols pelo clube na temporada.





O protagonismo no Colorado logo despertou o interesse do Corinthians, antes mesmo de selar a venda do atacante Jô ao Nagoya Grampus, do Japão, por 11 milhões de euros (cerca e R$ 43 milhões). No final de novembro, o Timão fez uma sondagem ao jogador. Antes de ser contratado pelo Inter, o centroavante também recebeu contato do Palmeiras.





