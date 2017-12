David Neres faz jogada incrível para assistência e marca em virada do Ajax

O atacante David Neres continua mostrando que vive grande fase. Neste domingo, o brasileiro pintou e bordou na vitória do Ajax sobre o Willem II por 3 a 1. No segundo gol de sua equipe, que decretou a virada, ele girou bonito sobre o marcador, chegou à linha de fundo, deixou o zagueiro no chão e serviu Dolberg para balançar a rede. O são-paulino ainda fechou o placar ao receber de De Jong na área e tocar no canto do goleiro. Foi o sétimo gol dele na competição.





O Willem II abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo, com Fran Sol. O Ajax iniciou a reação com Justin Kluivert, filho do lendário Patrick Kluivert, ex-Barcelona e seleção holandesa, aos 18 minutos. Dolbert virou aos 27 e David Neres completou o placar aos 36.





O Ajax segue na vice-liderança do Campeonato Holandês, com 41 pontos em 18 jogos. O PSV é o primeiro colocado, com 46. Já o Willem II está em 14º, com 16 pontos.





Globo Esporte