Desejado pelo Bahia, goleiro Douglas diz que foi avisado de que fica no Corinthians

O goleiro Douglas Friedrich foi avisado pela diretoria do Corinthians que está nos planos para 2018.





Cobiçado pelo Bahia, ele passa férias no Rio Grande do Sul, onde nasceu. Em negociação com o Timão pelo lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o clube baiano pediu que o goleiro fosse envolvido no pacote da troca. Até o momento, porém, a ordem é que ele se reapresente em São Paulo.





– Meu representante conversou com Alessandro (Nunes, gerente de futebol), e o que foi passado é que devo estar na reapresentação dia 3 (de janeiro). Por enquanto, vou integrar o elenco do Corinthians nas competições – disse o jogador, de 29 anos.





Apesar do rebaixamento do Avaí na Série A, Douglas teve grande destaque na temporada. As defesas ao longo da competição colocaram o jogador em evidência. Valorizado, ele inclusive já negocia uma renovação de contrato com o Timão – o vínculo atual vai até o fim de 2018.





– Fiz um grande ano e mostrei ao Corinthians que valeu o investimento feito em mim. Fico feliz pelo desejo de outras equipes, mas ainda é muito cedo (para ter alguma definição). Não sei de negociações, se houver alguma coisa é com o Corinthians. Independendemente de permanecer ou sair, quero crescer em 2018. Não sei quantos jogos vou disputar e onde, mas quero estar preparado para eles.





Além de Douglas, o Bahia pede o lateral-esquerdo Moisés e o atacante Mendoza para negociar Juninho. O meia Marlone também foi cogitado, mas sinalizou que não deseja a transferência.





Com Walter machucado, e Cássio com boas chances de participar da Copa do Mundo da Rússia, a tendência é que Douglas tenha oportunidades de atuar no próximo ano. Caíque França, de 22 anos, deve seguir como terceiro goleiro. Matheus Vidotto procura um clube para atuar no ano que vem.





Douglas estará com o técnico Fábio Carille nesta sexta-feira, em Chapecó, no jogo beneficente dos "amigos da Abravic", que visa arrecadar fundos para as famílias das vítimas do acidente da Chapecoense.





