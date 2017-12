Deu zebra! Bristol marca nos acréscimos e elimina o United na Copa da Liga

(Foto: John Sibley/Reuters)









A zebra deu as caras nesta quarta-feira nas Copa da Liga Inglesa. Em jogo válido pelas quartas de final, o Bristol City, que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês, recebeu o Manchester United e venceu por 2 a 1 marcando o gol decisivo no último lance da partida, nos acréscimos.





Nas semifinais, o Bristol tenta surpreender o outro time de Manchester. A equipe encara o City de Pep Guardiola, com a partida de ida na semana que começa no dia 8 de janeiro, e a volta na semana de 22 de janeiro. Chelsea e Arsenal disputam a outra vaga na decisão.





Diante de um torcedor eufórico no lotado estádio Ashton Gate, o Bristol City não se intimidou com Pogba e Ibrahimovic pela frente. O time anfitrião abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, quando Joe Bryan deu um lindo lençol na defesa em Blind, tocou no meio, correu para o ataque, recebeu de Pack e soltou a bomba, sem chances para Romero.





Ainda em clima de festa, a torcida do Bristol levou um susto poucos minutos depois quando Ibrahimovic cobrou falta, o goleiro Steele bobeou, e o United deixou tudo igual. Foi o primeiro gol do sueco desde que voltou a jogar em novembro, recuperado de uma grave lesão no joelho. Disputou seis jogos nesta temporada.





A partida estava perto do fim, torcedores aguardavam pela prorrogação. Mas nos acréscimos, Korey Smith recebeu passe de Taylor dentro da área, dominou e tocou na saída de Romero para garantir a classificação incrível para a semifinal da Copa da Liga Inglesa.





Globo Esporte