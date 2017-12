Entrega de kits, números, largada e percurso: tudo sobre a São Silvestre

Mais famosa prova da América Latina, a São Silvestre encerra o calendário 2017 de corridas de rua arrastando uma multidão pelas ruas de São Paulo. Se você é um dos cerca de 30 mil corredores que vão participar da 93ª edição da prova de 15km, confira abaixo tudo o que precisa saber para fechar o ano com chave de ouro e entrar em 2018 com o pé direito.





Entrega de kits





A entrega dos kits da prova será feita nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 19h, e no dia 30, das 9h às 16h, no Ginásio Mauro Pinheiro, localizado na Rua Abílio Soares, 1300, no Ibirapuera. Os organizadores solicitam aos inscritos de São Paulo e cidades próximas que façam a retirada o mais cedo possível, deixando a véspera para os atletas do interior e de outros estados. Não haverá entrega no dia da corrida, nem após a prova.





Para retirar o kit é necessário apresentar: documento original com foto (RG, CNH ou passaporte, no caso de atleta estrangeiro), e comprovante de pagamento pago original (não será aceita cópia, em hipótese alguma).





Os kits deverão ser retirados preferencialmente pelos atletas inscritos na prova. Se o atleta tiver interesse que seu kit seja retirado por terceiros, deverá obrigatoriamente apresentar procuração particular (disponível no site), contendo poderes específicos para retirada dos kits, com firma reconhecida da assinatura, bem como apresentar cópias dos documentos de identificação com foto de ambos (atleta e terceiro). A procuração particular e a cópia dos documentos serão retidas como comprovantes da entrega do kit.





Números da prova





Serão duas mil pessoas no staff, 200 profissionais de área médica, com 29 ambulâncias, todas com UTI. O posto médico será instalado na Alameda Campinas com Avenida Paulista, sentido Centro, portanto o quarteirão entre Paulista e São Carlos do Pinhal estará interditado.





Serão utilizadas 4 mil grades, 20 toneladas de gelo e 700 mil copos de água, distribuídos por seis postos de hidratação ao longo do percurso e um na chegada. Todos os postos terão sinalização orientando que a água é para o uso exclusivo de atletas oficialmente inscritos. Os ônibus guarda-volumes ficarão posicionados atrás do MASP.





O evento ainda conta o apoio de todos os órgãos públicos: Polícia Militar, Guarda Municipal Civil, CET, Prefeitura Regional da Sé, Secretaria de Esportes da Prefeitura de São Paulo, entre outros.





Largada





A largada será a partir das 8h20 do dia 31 de dezembro, na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, com chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.





Os atletas oficialmente inscritos devem acessar a prova pela Rua São Carlos do Pinhal e Alameda Santos, chegando à largada pela Alameda Casa Branca, Rua Peixoto Gomide e Rua Ministro Rocha Azevedo, a partir das 6h. Haverá triagem para os corredores não inscritos, e a organização pede, gentilmente, que estes não tentem chegar ao local. Na chegada, também haverá postos de triagem para orientar que apenas os atletas inscritos tenham acesso ao lanche, medalha e hidratação.





Percurso





O percurso deste ano sofreu pequenas alterações. A primeira delas é na largada, que será na altura da Rua Augusta, 150 metros à frente do local do ano passado. A outra mudança foi no Centro, na região do Largo do Arouche, que tornará a prova ainda mais agradável para os atletas. Saíram do percurso as ruas Sete de Abril e Dr. Bráulio Gomes. O percurso de 15 km foi implantado em 1991.





As ruas e avenidas que fazem parte do percurso deste ano são as seguintes:





Largada - Av. Paulista (Fluxo) x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo (F)

Rua Maj. Natanael (Contrafluxo)

Rua Des. Paulo Passalaqua (F)

Av. Pacaembu (CF)

Viaduto Gal. Olímpio Silveira: passagem (F)

Av. Dr. Abrahão Ribeiro (F)

Av. Norma Giannotti (F)

Av. Rudge (F)

Viaduto Orlando Murgel (F)

Av. Rio Branco (F)

Av. Ipiranga (F)

Av. São João (F)

Al. Barão de Limeira (F)

Av. Duque de Caxias (CF)

Rua Rego Freitas (CF)

Rua Gal. Jardim (CF)

Rua Bento Freitas (CF)

Largo do Arouche (F)

Av. Vieira de Carvalho (F)

Praça da República (F)

Av. Ipiranga (CF)

Av. São João (CF)

Rua Cons. Crispiniano (CF)

Praça Ramos de Azevedo (CF)

Rua Xavier de Toledo (CF)

Viaduto Nove de Julho (F)

Viaduto Jacareí (F)

Rua Santo Amaro: troca de mão (F)

Rua Maria Paula (F)

Av. Brig. Luis Antônio (F)

Av. Paulista (F)

Chegada: Av.Paulista, 900





Globo Esporte