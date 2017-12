Estafe de Scarpa nega contato do meia e diz que procura partiu apenas do Palmeiras

(Foto: André Durão)









Um dia depois de o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, ter dito que Gustavo Scarpa também havia pedido "para fazer um contato conosco", o estafe do meia-atacante do Fluminense divulgou nota para negar o dirigente.





Segundo a OTB Sports, dos empresários Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb, a procura partiu exclusivamente do Palmeiras, que na semana passada foi consultado pelo clube carioca a respeito da possibilidade de troca de jogadores por empréstimo.





Apesar do ruído de comunicação, há otimismo com relação ao acerto. A ideia do Palmeiras é fechar um contrato de empréstimo válido por duas temporadas, mas tudo passa primeiramente pelo acerto do Fluminense com os atletas que serão envolvidos na negociação.





Veja a nota divulgada pela empresa:





A OTB Sports nega contundentemente as declarações do sr. Cícero Souza à ESPN Brasil. Ao contrário do que afirmou o dirigente, a Sociedade Esportiva Palmeiras foi quem procurou a empresa, representante do meia Gustavo Scarpa, para expressar interesse em sua contratação.





Gustavo tem contrato vigente com o Fluminense e, o Palmeiras e todas as outras equipes que demonstraram interesse em sua contratação, devem manter conversações com seu atual clube antes de alinhar qualquer situação com o atleta.





O atleta só deixará o Fluminense para um projeto grandioso e com oferta financeira condizente com o tamanho do meia, dono das melhores estatísticas entre os jogadores da posição no Brasil.





Bruno Paiva

Marcelo Goldfarb

OTB SPORTS





Globo Esporte