Fabinho marca, Saint-Étienne tem goleiro expulso, e Monaco goleia

O Monaco dominou o Saint-Étienne fora de casa nesta sexta-feira e ainda contou com a expulsão do goleiro adversário por reclamação para conquistar uma vitória tranquila e assumir, ao menos temporariamente, a vice-liderança do Campeonato Francês. Depois de abrir o placar com apenas 3 minutos de jogo, com Sidibé, o time do principado contou com gols de Lemar, Fabinho e Keita Baldé para vencer por 4 a 0.





Com a vitória, o Monaco chega a 38 pontos, seis a menos do que o líder Paris Saint-Germain, que enfrenta o Rennes neste sábado, fora de casa. Empatados com 35 pontos, o Lyon (agora terceiro) e o Olympique de Marselha se enfrentam no domingo tentando alcançar os comandados de Leonardo Jardim. O Saint-Étienne é o 15º, com 20 pontos.





O time monegasco não perdeu tempo e abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Keita Baldé recebeu grande passe de Rony Lopes, teve o chute bloqueado, mas Sidibé chegou batendo na sobra para fazer 1 a 0. A equipe do principado seguiu melhor e ampliou aos 32. Lemar recebeu de Baldé na entrada da área, deu um belo corte no marcador e chutou rasteiro para marcar o segundo.





A partida se definiu aos 8 do segundo tempo. Falcao desviou o chute de fora da área, Ruffier espalmou, mas Fabinho aproveitou a sobra para fazer 3 a 0. Para piorar a situação do Saint-Étienne, o goleiro Ruffier reclamou de forma acintosa, deu uma peitada no assistente, e acabou expulso. Já com Moulin no gol, os anfitriões sofreram o quarto gol aos 16, em chute forte de Keita Baldé.





