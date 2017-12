Falcão e Vinícius Júnior lideram brasileiros na terceira edição do Reis do Drible

(Foto: Rodrigo Dod / Savaget)









O Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo (SP) receberá neste domingo (17) a terceira edição do Reis do Drible. O evento contará com grandes destaques do esporte como Falcão, o rei do futsal, o jovem Vinícius Júnior, do Flamengo, o craque do futebol freestyle, Sean Garnier (FRA), entre outros. A competição visa proporcionar o encontro de jogadores habilidosos do futebol brasileiro e mundial, valorizando a arte no esporte, onde os dribles valem mais do que os gols.





Ao lado de Falcão e Vinícius Júnior, estarão no time "Reis do Brasil" duas feras do futebol freestyle, os atletas Diego Oliveira e Adonias Fonseca, e o goleiro do Sorocaba Futsal e da seleção brasileira, Tiago de Melo. O quinteto terá a responsabilidade de defender a hegemonia brasileira na competição, uma vez que nas duas edições anteriores, em dezembro de 2015 e em janeiro de 2017, o time nacional foi o campeão.





Já no "Reis do Mundo", além do francês Sean Garnier, que assim como Falcão disputou as duas edições anteriores do evento, a equipe de estrangeiros tem confirmados o goleiro de futsal Santiago Elias e Charly Iacono, do freestyle, ambos da Argentina. Enquanto Elias é goleiro da seleção argentina, Charly detém o título de campeão do mundo de freestyle em 2016. E, para delírio da torcida corintiana, estará em ação o ala Xande, uruguaio que joga no time de futsal do Corinthians.





Ingressos à venda - Os interessados em assistir à terceira edição do Reis do Drible no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo devem se apressar. Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados pela internet, em - Os interessados em assistir à terceira edição do Reis do Drible no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo devem se apressar. Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados pela internet, em https://www.ingressorapido.com.br/venda/?id=3794#!/tickets , ou também em pontos físicos como na bilheteria do Teatro Tuca, na PUC, em São Paulo (SP), onde não há cobrança de taxa de conveniência.





Os ingressos custam R$ 20,00, enquanto a meia-entrada tem o preço de R$ 10,00. Há ainda a possibilidade de compra do Ingresso Social (R$ 10,00), que é promocional, e para cada ingresso adquirido deverá ser entregue na entrada do evento 1 kg de alimento não perecível. Crianças de até cinco anos de idade têm entrada gratuita - sem ocupação de assento - devendo ser apresentado o documento na entrada. As vendas são limitadas a oito ingressos por CPF.





Formato do evento - O Reis do Drible é realizado em uma quadra especialmente desenhada e com regras adaptadas para facilitar a apresentação dos dribles. O formato é o 4 x 4, com três jogadores na linha e um goleiro, em dois tempos de 10 minutos, com cronômetro parado. O evento une as características do futsal, com futebol de campo e o futebol freestyle, e alguns dribles tradicionais, como caneta, meia-lua e chapéu, por exemplo, valem o dobro de pontos em relação a um gol.





A competição pode ser definida quando estiver em seus momentos decisivos com uma regra válida desde a segunda edição: o jogador que conseguir realizar o drible e fazer o gol na mesma jogada, terá uma bonificação e este "combo" valerá quatro pontos. Há ainda os desafios individuais, em que um atleta escolhe um adversário para o drible homem contra homem. As faltas, caso aconteçam, são cobradas sempre no estilo shoot out, ou seja, o jogador vai de encontro ao goleiro adversário com o objetivo de driblá-lo para fazer o gol.





A terceira edição do Reis do Drible tem patrocínio de Motorola, Drumond, Bolas Premium, Magnum, Vitafor e Aubicon, e conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo e do Hotel Blue Tree. O evento tem a organização da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.





Programação:

Domingo - 17/12

7h - Início do funcionamento da bilheteria no local (havendo ingressos disponíveis)

8h - Abertura dos portões para o evento

10h - Horário previsto para início da transmissão ao vivo no Esporte Espetacular (TV Globo)





ZDL