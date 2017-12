Firmino brilha, Coutinho "repete" R10 em cobrança de falta, e Liverpool goleia

(Foto: Getty Images)









O talento sempre é capaz de fazer a diferença no futebol. Neste sábado, pelo Campeonato Inglês, não foi diferente. Fora de casa, o Liverpool sofreu no primeiro tempo para superar o bloqueio do Brighton, mas contou com o brilho dos brasileiros Firmino, que marcou dois gols, e Philippe Coutinho, com duas assistências e um gol de falta, para atropelar o adversário por 5 a 1. Emre Can e Dunk, contra, completaram o placar para os Reds, enquanto Murray, cobrando pênalti, descontou para a equipe anfitriã.





A proposta de jogo do Brighton, mesmo jogando em casa, era clara. Fechar os espaços, bloquear o ataque do adversário e tentar o contra-ataque. Conseguiu ao menos segurar o Liverpool até os 29 minutos, quando Coutinho cobrou escanteio para Emre Can, de cabeça, abrir o placar. E nem deu tempo de respirar, no ataque seguinte Coutinho recebeu de Salah e apenas rolou para Firmino fazer 2 a 0 e ampliar a vantagem dos Reds.





A etapa final foi disputada em uma intensidade incrível. No primeiro ataque, o Brighton quase descontou, Mignolet fez uma defesa de cinema. O Liverpool, então, saiu no contra-ataque, Salah deixou Firmino livre na área para marcar mais um. Pouco depois, Murray descontou de pênalti e colocou o time da casa no jogo mais uma vez. Com a vantagem, os Reds jogaram de forma inteligente, suportaram a pressão do adversário e mataram o jogo quando tiveram chance. Aos 41, Coutinho cobrou falta ao estilo Ronaldinho Gaúcho, por baixo da barreira, e fez o quatro. O brasileiro ainda arrancou pelo meio em seguida e chutou, Dunk meteu a cabeça na bola, fez gol contra e fechou a conta.





Com os dois gols marcados neste sábado na goleada do Liverpool, Firminou soma 101 na carreira. O brasileiro disse não se importar muito com marcas, mas dedicou o feito aos companheiros.





- Alcançar a marca de 101 gols na carreira é algo muito gratificante. Não gosto de jogar pensando em bater números, mas quando eles acontecem, devem ser comemorados. Joguei a maior parte da minha carreira na Europa, em competições bastante equilibradas como a Bundesliga e a Premier League e, por isso, conseguir esse número de gols é algo especial para mim. Quero dividir essa alegria com meus companheiros porque sem eles nada disso seria possível - afirmou.





Com a goleada fora de casa neste sábado, o Liverpool de Coutinho e Firmino soma 29 pontos e ocupa a quarta colocação na Premier League. Mas pode ser superado pelo Arsenal, que enfrenta o Manchester United. O Brighton faz uma campanha modesta, tem 17 pontos em 15 rodadas e está no meio da tabela: 11ª colocação.





