Flamengo não segura pressão, leva virada com golaço e precisa vencer no Maracanã

O Flamengo deu a falsa impressão de que traria um resultado bem melhor da Argentina quando Réver, no início do jogo, abriu o placar. Dali em diante, o time de Reinaldo Rueda pouco criou no estádio Libertadores da América. Foi envolvido pelo bom toque de bola do Independiente, que virou com gols Gigliotti e Meza – esse autor de um golaço.





Antes mesmo dos dez minutos, o Flamengo surpreendeu o Independiente. O jogo ainda começava a engrenar quando Paquetá sofreu falta na esquerda do ataque. Trauco cobrou bola na área e o capitão Réver - que havia desfalcado o time na semifinal - subiu muito alto para mandar de cabeça. O goleiro Campaña nem se mexeu.





A partir daí, o Independiente tratou de superar o ''balde se água fria'' e acelerou o jogo. Trocava passes, envolvia a marcação e trazia perigo, principalmente nas costas de Trauco - que sofria com as investidas de Meza, Barco e Bustos. Aos 28 minutos, o time de Rueda foi punido. Após bom contra-ataque dos argentinos, Gigliotti recebeu livre na área e chutou forte, sem chance para César.





Na final da Sul-Americana não é utilizado o critério de gols fora de casa. Com isso, qualquer vitória do Flamengo no confronto de volta por um gol de diferença leva a decisão para prorrogação e pênaltis. O Independiente será campeão em caso de empate. Se o Rubro-Negro vencer por mais de um gol de diferença, leva a taça.





O jogo de volta será na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Todos os ingressos já foram vendidos antecipadamente.





Globo Esporte