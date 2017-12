Flu define orçamento do futebol e prepara reestruturação no elenco para 2018

(Foto: Nelson Perez / FluminenseFC)









O Fluminense trabalha para evitar que os problemas de 2017 - atrasos salariais e necessidade de vendas - se repitam em 2018. Para isso, o comitê de gestão do futebol tricolor prepara uma reestruturação do elenco profissional. O foco principal é reduzir a folha salarial para que ela caiba dentro do orçamento destinado ao futebol.





O objetivo é ter um time competitivo e não atrasar responsabilidade alguma. O planejamento - iniciado em outubro - foi finalizado após a chegada do diretor esportivo de futebol Paulo Autuori e do anúncio do novo vice-presidente do departamento, Fabiano Camargo. O comitê é formado ainda pelo técnico Abel Braga, pelo presidente Pedro Abad, pelo CEO Marcus Vinícius Freire e pelo diretor esportivo da base, Marcelo Teixeira.





- O Fluminense terá um time competitivo em 2018, mas que caiba dentro do seu orçamento. Não queremos repetir os erros de 2015 e 2016. É uma mudança pontual que visa reduzir a folha salarial - explicou Marcus Vinícius Freire ao GloboEsporte.com.





O orçamento geral do clube para o próximo ano, incluíndo os valores que serão destinados ao futebol, será votado na sexta-feira em reunião do Conselho Deliberativo. Pela primeira vez a peça orçamentária será apresentada ainda na temporada anterior.





O elenco tricolor se reapresenta no próximo dia 3 de janeiro. Os exames e ínicio da pré-temporada serão no Rio. A viagem para os Estados Unidos, palco do Torneio da Flórida, está marcada para o dia 9 de janeiro.





Globo Esporte