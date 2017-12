FPF divulga lista com estádios interditados; Santa Cruz tem laudo reprovado

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)

Uma lista com 39 estádios interditados no estado de São Paulo foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na última quarta-feira (6). Na relação, estádios como o Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e o Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, estão com laudos vencidos para receber jogos oficiais em 2018.





O Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, casa da Ponte Preta e do Red Bull Brasil, foi interditado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) depois invasão da torcida na última rodada do Campeonato Brasileiro, onde a Macaca foi rebaixada para a segunda divisão.





Além dos locais citados acima, os estádios Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Gilberto Siqueira Lopes, em Lins e Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, estão com laudos vencidos ou perto da data de vencimento. A Federação já notificou os clubes sobre as interdições





Santão reprovado





O laudo de segurança do Estádio Santa Cruz, casa do Botafogo, foi reprovado pela Federação por apresentar locais de risco à segurança dos torcedores. Dentre os apontamentos, a FPF reprovou a saída de emergência número 9, que está com mato alto, rachaduras nas paredes, telhado danificado e porta dos sanitários quebradas. O laudo reprovado foi apresentado no dia 21 de novembro.





Laudo foi reprovado pela FPF (Foto: Reprodução)





Confira a lista dos estádios interditados:





Série A1





Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista

Moisés Lucarelli - Campinas

Gilberto Siqueira Lopes - Lins

Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte

Santa Cruz - Ribeirão Preto





Série A2





Brinco de Ouro da Princesa - Campinas

Osvaldo Scatena - Batatais

Distrital do Inamar - Diadema

Augusto Schmidt Filho - Rio Claro

1º de Maio - São Bernardo do Campo

Nicolau Alayon - São Paulo

José Liberatti - Osasco

Joaquim de Moraes Filho - Taubaté





Série A3





Fortaleza - Barretos

Alfredo de Castilho - Bauru

Bento de Abreu - Marília

Hudson Buck Ferreira - Matão

Vail Chaves - Mogi Mirim

Otacília Patrícia Arroyo - Monte Azul

Maria Tereza Breda - Olímpia

Ernesto Rocco - Porto Feliz

Benito Castelano - Rio Claro

Baetão - São Bernardo do Campo

Luiz Augusto de Oliveira - São Carlos

Anísio Haddad - São José do Rio Preto





Segundona





Leonardo Barbieri - Águas de Lindóia

José Araújo Cintra - Amparo

Sócrates Stamato - Bebedouro

José Lancha Filho - Francana

Antônio Soares de Oliveira - Guarulhos

Vergínio Holtz - Itararé

Estádio Municipal - Jaguariúna

Zezinho Magalhães - Jaú

Antonio Pereira Braga - José Bonfácio

Jayme Cintra - Jundiaí

Agostinho Prada - Limeira

Pedro Benedetti - Mauá

Espanha - Santos

Adail Nunes da Silva - Taquaritinga