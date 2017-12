Futebol americano ou Frozen? Jogo da NFL tem nevasca impressionante

(Foto: Reuters/Rich Barnes-USA TODAY Sports)





Uma nevasca de grandes proporções atingiu a cidade de Buffalo, no estado de Nova York, neste fim de semana. Porém, isso não impediu que Buffalo Bills e Indianapolis Colts entrassem em campo na tarde deste domingo, pela Semana14 da NFL, mesmo com o gramado tomado pelo branco, sem qualquer condição de jogo. Os Bills venceram na prorrogação, por 13 a 7.





Por conta da condição climática, as duas equipes, somadas, correram 97 vezes com a bola, enquanto completaram apenas 18 passes. A nevasca também atrapalhou as tentativas de chutes, já que o gramado estava com enorme quantidade de gelo.





Na hora do início da partida, a temperatura no local era de -2ºC, com sensação térmica de -6ºC. Nas redes sociais, muitos torcedores brincaram pela semelhança com a famosa animação da Disney "Frozen". O frio e a neve proporcionaram algumas cenas curiosas antes e durante o confronto. Confira algumas delas abaixo:

(Foto: Reuters/Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports)

(Foto: Brett Carlsen/Getty Images)