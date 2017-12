Ganso é titular, Sevilla empata com Levante e perde chance de encostar no G-4

Com Paulo Henrique Ganso entre os titulares, o Sevilla recebeu o Levante no Ramón Sánchez Pizjuán e apenas empatou por 0 a 0, na noite desta sexta-feira, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da Andaluzia perdeu a oportunidade de entrar no G-4 da competição. O jogo marcou o retorno do técnico Eduardo Berizzo, que passou por cirurgia após ser diagnosticado com câncer de próstata e ficou afastado por quatro partidas da equipe espanhola.





Os goleiros Rico, do Sevilla, e Oier, do Levante, foram os grandes destaques da partida. Quem chegou mais perto de marcar foram os donos da casa, em cabeçada do argentino Mercado, que parou na trave, aos 44 minutos da primeira etapa.





Ganso foi participativo e chegou a finalizar bem, com um arremate de dentro da área, mas parou no goleiro Oier. Ele foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo, aplaudido pela torcida do Sevilla. Foi apenas o 10º jogo do brasileiro na temporada, o oitavo como titular. com





A partida também marcou o recorde de Jesus Navas pelo clube. O meia-atacante entrou em campo na segunda etapa e completou 416 jogos com a camisa do Sevilla e tornou-se o jogador com mais partidas pela equipe. Ele superou o zagueiro Pablo Blanco, que atuou nos anos 1970 pelo Sevilla.





O Sevilla chegou aos 29 pontos e é o quinto colocado, dois pontos atrás do quarto Real Madrid, que tem 31 pontos e um jogo a menos. O Levante é o 15º, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Sevilla visita o Real Sociedad em San Sebastián, nesta quarta, dia 20. O Levante recebe o Leganés.





Jogo marcou retorno do técnico Eduardo Berizzo após quatro jogos. O treinador argentino passou por cirurgia após ser diagnosticado com câncer de próstata.





