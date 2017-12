Ganso marca em falha do goleiro, evita derrota, e Sevilla vai às oitavas

A classificação do Sevilla para as oitavas da Liga dos Campeões não chegou a ficar ameaçada nesta quarta – graças à goleada do Liverpool sobre o Spartak de Moscou. Mas Paulo Henrique Ganso evitou um tropeço maior da equipe espanhola na Eslovênia. O Maribor abriu o placar aos 10 do primeiro tempo com o gaúcho Marcos Tavares, capitão e ídolo dos anfitriões, mas Ganso contou com a colaboração do goleiro Jasmin Handanovic para deixar tudo igual aos 30 da segunda etapa e garantir o 1 a 1 que confirmava a vaga.





Com os resultados, o Sevilla termina na segunda posição do Grupo E, com nove pontos, três a menos do que o líder Liverpool. O Spartak Moscou, com seis pontos, ficou em terceiro e vai disputar a Liga Europa, e o Maribor termina na lanterna, com três pontos. O sorteio que define os confrontos das oitavas de final será na próxima segunda-feira, às 9h (de Brasília), na sede da Uefa em Nyon. O GloboEsporte.com transmite o evento ao vivo.





O Sevilla teve 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas os lances de perigo foram do Maribor. Tavares cobrou falta rapidamente no meio-campo, Milec recebeu pela direita, deu um belo drible e cruzou na segunda trave para o capitão subir livre e cabecear para o gol aberto, fazendo 1 a 0 aos 10 do primeiro tempo. E dava para ter saído o segundo, mas a cabeçada de Pihler passou perto, Bohar bateu fraco na área, e Marcos Tavares bateu para fora na pequena área.





Os visitantes voltaram com outra atitude do intervalo e passaram a pressionar, obrigando Handanovic a fazer grandes defesas em chutes de Banega e Sarabia logo no início do segundo tempo, e a parar chance cara a cara de Bem Yedder aos 27. Três minutos depois, porém, o goleiro errou ao tentar defender chute de fora da área de PH Ganso e deixou a bola passar por baixo dele: 1 a 1.





Napoli perde e vai para a Liga Europa





No Grupo F, o Napoli não fez nem sua parte para tentar sonhar com uma vaga nas oitavas e vai disputar a Liga Europa. Dependendo de uma derrota do Shakhtar Donetsk para o Manchester City, o que não aconteceu, o time italiano até abriu o placar logo no início de jogo, mas acabou levando a virada e perdendo por 2 a 1 do eliminado Feyenoord na Holanda.





O Napoli terminou com seis pontos, no terceiro lugar, bem atrás do Manchester City, com 15, e do Shakhtar, com 12. O Feyenoord conquistou sua primeira vitória e terminou com três pontos, no último lugar.





O gol napolitano saiu logo aos dois minutos, quando Diawara cobrou falta para a área, Albiol escorou, Mertens teve o chute bloqueado, mas Zielinski soltou a bomba na sobra para marcar. Os italianos chegaram perto do segundo. Mertens tabelou com Hamsik, recebeu na cara do gol, mas parou no goleiro. Vermeer também evitou o gol de Callejón, em carrinho após levantamento de Mertens. Mas quem marcou foi o Feyenoord. Berghuis cruzou da direita, Jorgensen ganhou no alto e cabeceou no canto de Reina. E os anfitriões ainda buscaram a virada no fim do jogo. Mesmo com um a menos, após a expulsão de Vilhena aos 38, o time holandês fez 2 a 1 em cabeçada de St. Juste após cobrança de escanteio.





Globo Esporte