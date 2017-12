Gol fora de casa deixa de ser critério de desempate da Copa do Brasil em 2018

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta sexta-feira a elaboração do regulamento para a Copa do Brasil de 2018. Para a próxima edição, não haverá o gol qualificado em nenhuma das fases, ou seja, gols marcados fora de casa deixam de ser critério de desempate. O formato do torneio, por sua vez, segue inalterado.





Além disso, a entidade divulgou a ampliação da data limite para inscrição de jogadores na competição. Em 2017, os clubes tiveram até o dia 24 de abril para registrar os atletas. Na próxima edição, as equipes poderão inscrever jogadores até o dia 30 de julho, antes das quartas de final.





Outra grande mudança na Copa do Brasil já vinha chamando atenção. A CBF passará a pagar R$ 50 milhões para o campeão e R$ 20 milhões para o vice, além de R$ 8 milhões para os semifinalistas. Quem chegar às quartas ficará com R$ 4 milhões. O Cruzeiro, campeão da edição de 2017, faturou R$6 milhões, enquanto o Flamengo, vice, levou R$2 milhões.





Globo Esporte