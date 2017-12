Grêmio anuncia artilheiro do Boa na Série B como primeiro reforço para 2018

(Foto: Gremio FBPA/Divulgação)









O Grêmio anunciou nesta sexta-feira, em seu site oficial, a contratação do atacante Thaciano, de 22 anos, artilheiro do Boa Esporte na Série B deste ano. O jogador será emprestado ao Tricolor por dois anos, com opção de compra ao final do período. Formado no Porto (PE), o jovem teve uma breve passagem pelo Santos, sem brilho, na primeira metade do ano.





As conversas iniciaram há cerca de 15 dias, mas o jogador já havia sido indicado no início da temporada pelo empresário Souza Gutemberg, intermediário desta negociação por parte do atleta e do Boa com o Grêmio. Na tarde desta sexta-feira, ele se apresentou ao CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para assinar um contrato. Em um vídeo na Grêmio TV, fez a primeira declaração como atleta tricolor.





– Estou chegando no tricampeão da América, num gigante tricolor. Espero fazer uma grande história no Grêmio. Valeu! – falou Thaciano.





O atacante anotou 10 gols em 27 jogos na Série B e foi o artilheiro do Boa na competição ao lado de Rodolfo. Após chamar a atenção nas disputas da Série B de 2015 e do Mineiro de 2016, Thaciano foi emprestado para o Santos, para compor o time B. O ex-técnico da equipe, Dorival Júnior, promoveu o jogador ao elenco principal do Santos no início deste ano, onde atuou apenas uma vez. No final de junho, sem acordo pela renovação do empréstimo, Thaciano deixou o Santos e voltou ao Boa Esporte.





O Grêmio tem como política garimpar reforços em mercados mais baratos e evitar investimentos vultuosos. O Tricolor busca quatro contratações para a temporada: um defensor, um meia e dois atacantes. Sendo a prioridade o centroavante, por conta da saída de Lucas Barrios e a indefinição sobre a permanência de Jael. Ano passado, por exemplo, o clube foi justamente no Boa Esporte para contratar o lateral-direito Leonardo.





Ficha Técnica:





Nome: Thaciano Mickael da Silva

Posição: Atacante

Nascimento: 12/05/1995

Naturalidade: Campina Grande (PB)

Clubes: Porto (PE), Boa Esporte (MG) e Santos (SP)





