Grêmio encaminha renovação de contrato com Bressan por dois anos

O Grêmio aproveita o final da temporada para garantir ao menos uma das renovações pendentes na montagem de seu elenco para 2018. O Tricolor tem encaminhado um acordo para prorrogar o contrato do zagueiro Bressan por mais dois anos – o vínculo atual se encerra em 31 de dezembro.





De acordo com o que apurou o GloboEsporte.com, as tratativas entre o clube e o representante do jogador, Marcelo Lipatin, dependem apenas de "detalhes". Bressan só retorna das férias no da 18 de janeiro, quando o grupo que disputou o Mundial de Clubes se reapresenta para a temporada.





A prorrogação do vínculo surge para coroar ainda mais o ano de resgate vivenciado pelo defensor no clube, que alcançou seu ápice na grande final da Libertadores, contra o Lanús. Com Kannemann suspenso, o zagueiro foi titular na vitória por 2 a 1 no La Fortaleza e teve contribuição direta para a conquista do tri da América.





Sua recuperação, porém, começa bem antes, graças à confiança atribuída e sempre reafirmada por Renato Portaluppi em seu futebol. Bressan encerrou 2016 cercado de críticas da torcida, ainda marcado por uma falha na eliminação para o Rosário Central, na Libertadores, e pela expulsão contra o Vitória, no Brasileirão daquele ano – esta, tratada como injusta pelo técnico. Na temporada atual, foi o reserva imediato de Pedro Geromel e Kannemann e sempre correspondeu.





O zagueiro chegou ao Grêmio em 2013, quando foi titular com Renato no vice-campeonato no Brasileirão. Desde então, rodou por Flamengo e Penãrol em dois empréstimos, e soma 120 jogos pelo clube. Em 2017, atuou em 23 partidas.





