Grêmio faz contraproposta e aguarda resposta de Fernandinho por renovação

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)

O Grêmio está à espera de Fernandinho. Após terminar o ano em alta com a camisa tricolor pelo gol marcado na final da Libertadores contra o Lanús, na Argentina, o atacante passou a negociar a renovação de contrato com o clube gaúcho, que termina no próximo dia 31. Segundo o diretor de futebol Saul Berdichevski, o atleta analisa uma contraproposta da direção gremista.





O Tricolor gaúcho fez a primeira proposta para renovação. Conforme apurou o GloboEsporte.com, houve nova pedida por parte de Fernandinho. Agora, por último, o Grêmio realizou a segunda contraproposta para mantê-lo no grupo de Renato Gaúcho em 2018. No momento, o atacante analisa a situação. O Corinthians já apareceu como interessado recentemente.





– Fernandinho é um jogador de confiança nossa, do treinador, que gosta muito dele. Vai certamente analisar a contraproposta do Grêmio ao pedido salarial feito. Nós temos a pretensão de manter o Fernandinho – afirmou Berdichevski à RBS TV.





A valorização pelo tri da Libertadores e os 12 gols em 59 jogos – melhor temporada dele no futebol brasileiro – faz com que o Tricolor tenha dificuldade para entrar em acordo com Fernandinho. Isto porque o salário do jogador é considerado alto, uma realidade distante daquela que o clube enfrenta hoje em dia. Ele foi contratado em 2014 com um dos maiores vencimentos à época. A direção conta com a vitrine da equipe para selar a renovação.





– Vai depender muito da análise que (Fernandinho) vai fazer junto ao seu empresário, familiares, pois o Grêmio também é uma vitrine. Hoje, jogar no Grêmio é interessante para qualquer jogador. Existe uma diferença (de valores), mas dentro da realidade do futebol de hoje que o Grêmio possa assumir o compromisso – acrescenta Saul.





Fernandinho está em férias, assim como todo o grupo que ficou com o segundo lugar no Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes. Desta forma, o elenco principal se reapresenta para a temporada 2018 somente no dia 18 de janeiro, após a estreia da equipe no Gauchão contra o São Luiz. O time de transição será utilizado no campeonato estadual até que o principal faça a sua própria pré-temporada.





