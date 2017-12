"Ideal, não é": Condé quer driblar pouco tempo com qualidade e concentração

(Foto: Luis Augusto/Ag. Botafogo)









Pelas contas do técnico Léo Condé, o Botafogo terá 30 dias para trabalhar com seu elenco completo antes da estreia no Paulistão. Como os jogadores das séries A e B chegam no dia 15 de dezembro, e o primeiro jogo do Pantera ocorre no dia 17 de janeiro, o treinador tricolor projeta uma otimização dos treinamentos e aproveitar o tempo da melhor forma possível.





- Ideal, não é. Era bom se tivsse pelo menos 45 dias com todos os jogadores à disposição, para dar uma base física boa em 15 dias, e 30 dias voltados para aspectos técnicos e táticos, e amistosos. Temos que aproveitar esses 30 dias da melhor forma possível. Cada sessão de treinamento fazer com maior qualidade possível e pedir o máximo de concentração dos atletas para atingir um bom nível para a estreia. Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto tático - declarou Léo Condé.





Embora seja uma preocupação botafoguense, o técnico tricolor sabe que o pouco tempo para treinar não é uma exclusividade. Para ele, exceto os grandes de São Paulo, as equipes do interior sofrerão no início da temporada.





- Não vai ser uma dificuldade só do Botafogo. Cabe a nós aproveitarmos os 30 dias com esses jogadores aqui. Os quatro grandes vão parar em dezembro, mas têm uma base montada. As equipe do interior vão mudar muito - disse.





A estreia do Botafogo ocorre no dia 17 contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid.





Globo Esporte