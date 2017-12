Independiente se desculpa por episódio de racismo contra torcedores do Flamengo

O Independiente divulgou, nesta sexta-feira, uma nota na qual se desculpa e repudia o episódio de racismo de alguns torcedores do clube na última quarta-feira, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana com o Flamengo. Na ocasião, fãs do Rojo foram flagrados fazendo gestos imitando macacos em direção a rubro-negros que foram ao estádio Libertadores da América, em Avellaneda (veja abaixo a nota na íntegra).

O time argentino ressaltou que “repudia terminantemente qualquer manifestação de racismo e que se compromete a investigar até as últimas consequências para sancionar a aqueles que tenham realizado tais lamentáveis atos”.





Após o triunfo por 2 a 1 do Independiente sobre o Flamengo na Argentina, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h45, no jogo de volta. Desta vez, o duelo será no Maracanã.





Na final da Sul-Americana não é utilizado o critério de gols fora de casa. Com isso, qualquer vitória do Flamengo no confronto de volta por um gol de diferença leva a decisão para prorrogação e pênaltis. O Independiente será campeão em caso de empate. Se o Rubro-Negro vencer por mais de um gol de diferença, leva a taça.





Confira a nota do Independiente na íntegra:





O Club Atlético Independiente quer comunicar que repudia terminantemente qualquer manifestação de racismo e que se compromete a investigar até as últimas consequências para sancionar a aqueles que tenham realizado tais lamentáveis atos.





Por sua vez, nos desculpamos com qualquer pessoa do Flamengo ou outra instituição que tenha passado um mal momento por esta situação. Queremos reafirmar o compromisso por banir completamente esses comportamentos e pedimos que não tomem como parâmetro a uns poucos inadequados. O racismo não tem, nem terá, lugar no nosso clube. Ajudemos entre todos a que se respeitem os verdadeiros valores desse grande esporte.





Globo Esporte