Jornal: City oferece R$ 70 milhões por ano a De Bruyne e quer renovar com Jesus

(Foto: Getty Images)

O Manchester City quer que o alto aproveitamento da atual temporada se mantenha nos próximos anos. E, para isso, lutará pela permanência de seus principais jogadores. É por isso que, segundo o jornal “Telegraph”, o clube inglês iniciou as negociações para renovar os contratos de alguns atletas, mesmo que seus vínculos estejam longe do fim. No plano dos Citizens, um nome chama atenção: Kevin De Bruyne. De acordo com o veículo, o belga está próximo de assinar um novo contrato para ganhar até R$ 70 milhões por ano.





Destaque do City na temporada e elogiado pelo técnico Pep Guardiola rodada após rodada, o meia-atacante deu 11 assistências e marcou sete gols pela equipe até agora. Aos 26 anos, ele chegou no clube em 2015, contratado por 55 milhões de libras (R$ 242, na cotação atual) junto ao Wolfsburg e assinou até junho de 2021. Segundo o “Telegraph”, De Bruyne atualmente recebe 120 mil libras (R$ 528 mil) semanais.





O novo contrato iria até junho de 2023 e preveria ganhos de 200 mil libras semanais (R$ 880 mil). De acordo com o jornal, somando-se direitos de imagem e bônus por metas, De Bruyne pode receber até 16 milhões de libras por ano (R$ 70 milhões). Como comparação, Neymar recebe R$ 116 milhões anuais no PSG. A renovação, mesmo a quatro anos do fim do contrato, é uma forma de evitar assédio de gigantes como Real Madrid e Barcelona.





Outros jogadores estão na pauta das renovações do Manchester City. Um deles seria Gabriel Jesus. De acordo com o “Telegraph”, o ex-Palmeiras recebe 70 mil libras por semana (R$ 308 mil), valor que aumentaria para 100 mil libras (R$ 440 mil) em um contrato que seria estendido até junho de 2023 – o atual vai até junho de 2021.





Com o mesmo objetivo de blindar os atletas de possíveis investidas de outras equipes, o Manchester City também planeja renovar em breve com Sterling, Leroy Sané, e Ederson. O goleiro brasileiro chegou nesta temporada no clube, tem contrato até 2022, mas tem se destacado e é peça importante no esquema de Pep Guardiola.





Embora tenha um projeto para uma equipe jovem, que permaneça ao longo das temporadas, o treinador espanhol pediu, segundo o “Telegraph”, a renovação do vínculo do volante brasileiro Fernadinho, de 32 anos. O contrato do jogador se encerra em junho de 2018, mas Guardiola o enxerga como peça-chave para sua equipe. O próprio comandante está na pauta do clube para assinar novo vínculo, que se encerra em junho de 2019.





O Manchester City é o líder do Campeonato Inglês, com uma histórica campanha de 52 pontos conquistados em 18 jogos – 17 vitórias e um empate. São 16 triunfos consecutivos, um recorde no torneio. Classificado em primeiro no seu grupo na Liga dos Campeões, os Citizens enfrentarão o Basel nas oitavas de final.





Globo Esporte