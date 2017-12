Jornal: Liverpool exige R$ 552 milhões para que Coutinho vá ao Barça em janeiro

A transferência de Philippe Coutinho, que transformou-se em uma longa novela desde o meio do ano, tem boas chances de ocorrer em janeiro, segundo o jornal "Sport". Basta que o Barcelona aceite a exigência do Liverpool para liberar o brasileiro: o pagamento de € 140 milhões (R$ 552 milhões), o que faria do atleta a contratação mais cara da história do clube catalão.





A publicação aponta que a diretoria dos Reds está disposta a negociar o atleta para o Barça na próxima janela de transferências, mas que apenas o fará diante de tal cifra. Caberia à diretoria blaugrana pesar se vale a pena investir a tal ponto para contar com o meia - que, garante o "Sport", não irá para qualquer outro clube senão o Barcelona, deixando de lado o interesse do Paris Saint-Germain.





Membros das duas diretorias estariam em contato nos últimos meses, desde que a transferência não deu certo na janela de transferências do meio deste ano. E, nos últimos dias, o Barça teria reaberto as negociações oficiais. A expectativa seria de que o clube catalão conseguisse negociar a saída de Coutinho por cifras perto de € 110 milhões, depois de os Reds pedirem € 150 milhões na janela do verão europeu.





Porém, afirma o jornal catalão, a diretoria do clube inglês pede € 140 milhões como uma forma de justificar a saída de Coutinho diante de sua exigente torcida. Perder um dos grandes destaques do elenco nas últimas temporadas, de quem Jürgen Klopp quer a permanência, só seria algo válido diante de uma proposta irrecusável. Tal valor também permitiria maior facilidade na busca por um substituto - Lemar, do Monaco, é o favorito.





