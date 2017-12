Juventus derrota Bologna e tira Inter até da vice-liderança do Italiano

(Foto: Giorgio Benvenuti/ANSA via AP)









A disputa no topo do Campeonato Italiano está quente mesmo. Neste domingo, pela 17ª rodada, a atual hexacampeã Juventus derrotou o Bologna por 3 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança, com 41 pontos. Tirou da posição a Internazionale, primeira colocada até sábado passado, quando perdeu para a Udinese por 3 a 1 e o Napoli assumiu a posição ao ganhar pelo mesmo placar do Torino. O time do sul do país tem 42, e os nerazzurri agora estão em terceiro, com 40. A Roma segue logo atrás do trio, em quarto lugar, com 38 e um jogo a menos, mesmo depois de vencer o Cagliari por 1 a 0. Os bolonheses ficaram em 12º, com 21.





No estádio Renato Dall'Ara, o bósnio Pjanic abriu o placar ao acertar cobrança de falta da quina da grande áea no ângulo, aos 27 minutos de jogo. Pouco depois, aos 36, foi a vez de Mandzukic receber bom lançamento do companheiro, por trás da zaga, dominar no peito e chutar cruzado para ampliar. No segundo tempo, Matuidi fez seu primeiro gol pelo clube desde que foi contratado ao Paris Saint-Germain, no meio do ano. Aproveitou rebatida errada da zaga e emendou de primeira, aos 19.





Globo Esporte